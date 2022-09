Ilary Blasi a “Verissimo”, la decisione di Silvia Toffanin per la prima puntata

Non si parla d’altro. Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è riuscito a mettere in secondo piano persino la morte della Regina. E così, a pochi giorni dalla durissima intervista dell’ex numero 10 della Roma a Corriere della Sera, ci si aspettava una replica televisiva da colei che ormai è la sua ex moglie. Ha però promesso di rimanere in silenzio e, stando alle prime anticipazioni di Verissimo, non è presente nella lista degli intervistati delle prime due puntate del talk condotto da Silvia Toffanin.

Ilary Blasi, perché ha scelto di non parlare

Vuole mantenere la linea della coerenza. Dopotutto, lo aveva annunciato già nel comunicato disgiunto con il quale aveva rivelato al mondo che il suo matrimonio con Francesco Totti era finito. “Questa sarà la mia ultima dichiarazione”, si leggeva, e così è stato. Sono però passati molti mesi da quelle parole e, visto l’attacco frontale del suo ex marito sulle colonne di Corriere, era lecito aspettarsi una replica pubblica. E dal salotto della sua cara amica Silvia Toffanin.

La risposta c’è stata, ma tramite il suo avvocato: “Continuerò a proteggere i miei figli. So cose che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”. Ilary Blasi ha deciso così di mantenere un basso profilo, senza rispondere alle parole di Totti che invece si è lasciato andare a un’intervista fiume, resa ad Aldo Cazzullo, nella quale ha raccontato gli ultimi anni della loro vita insieme e alcuni particolari della separazione.

Che Ilary Blasi non inauguri la nuova stagione di Verissimo, che torna dal 17 settembre con il doppio appuntamento del sabato e della domenica, è praticamente certo. A confermarlo è Silvia Toffanin, ancora al timone del talk di Canale5, che rivela a Sorrisi e Canzoni Tv: “Vi anticipo dei nomi che faranno molto piacere ai lettori di Sorrisi appassionati di tv. Saranno con noi, intervistati in coppia, Can Yaman e Francesca Chillemi, protagonisti della nuova fiction Viola come il mare, e le due opinioniste del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Avremo in studio anche Elodie, che abbiamo appena visto esordire nelle vesti di attrice alla Mostra del Cinema di Venezia. E parleremo anche dei matrimoni dei nostri grandi campioni sportivi: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs. Sono già venuti a raccontare le loro vittorie, torneranno a confidarci le gioie della loro vita da sposati”.

Le parole dell’amica Alessia Solidani

Il suo nome è stato fatto proprio da Francesco Totti, che l’ha definita il tramite tra Ilary Blasi e la terza persona che sarebbe entrata a far parte della vita della conduttrice romana da mesi. Alessia Solidani, amica e parrucchiera della showgirl, ha così rotto il silenzio sulla faccenda, tenendosi lontana però da facili pettegolezzi.

Raggiunta da Fanpage subito dopo l’intervista a Totti, ha dichiarato: “Non ho intenzione di rilasciare interviste perché questa è una cosa molto privata tra loro due e riguarda un’amicizia anche nostra, tra tutti e tre, che è durata più di vent’anni. Non ne parlerò né ora, né mai. Sono stata messa in mezzo pubblicamente da persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco”.

Sul fronte Ilary Blasi, dunque, vige il più rigoroso silenzio. Non è nelle lista degli intervistati del debutto di Verissimo, com’era peraltro nei suoi intenti iniziali, e non ha rilasciato nuove dichiarazioni. Aldo Cazzullo, invece, ha specificato che le parole di Totti sono state assolutamente spontanee e che non sarebbero frutto di alcuna strategia legale, ribaltando quindi le critiche che sono seguite a quella che è sembrata, a tutti gli effetti, una dichiarazione di guerra.