Cristiano Iovino rompe il silenzio: le prime parole del presunto flirt di Ilary Blasi

Sono giorni decisivi per Ilary Blasi e Francesco Totti: dopo l’intervista di quest’ultimo, la “guerra mediatica” è inevitabile. Dopo settimane di indiscrezioni, anche Cristiano Iovino ha rotto il silenzio, e le sue prime parole sono state a dir poco enigmatiche. In breve hanno alimentato il mistero sul suo flirt con la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Cristiano Iovino, il presunto flirt di Ilary Blasi: le prime parole

Da mesi si discute di un flirt tra Cristiano Iovino e Ilary Blasi. Personal trainer e PR, la conduttrice si starebbe dedicando alla loro storia, secondo le indiscrezioni, e lui l’avrebbe anche aiutata ad affrontare la separazione. Per tanto tempo, Iovino è rimasto in silenzio, senza proferire parola. Dopo l’intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera, anche lui ha “rotto” il silenzio in modo inusuale ad Adnkronos.

“Sì, ho letto, vi ringrazio di questa cosa, non mi interessa proprio parlare”. Ed ecco che anche lui ha scelto la stessa strada di Ilary Blasi, ma il suo “no comment” dice qualcosa in più. Avrebbe potuto dare una secca smentita, allontanarsi dal gossip, ma ha preferito delle vaghe parole. I dubbi rimangono e, anzi, con questa replica sono destinati ad aumentare.

Francesco Totti, come ha descritto il flirt di Ilary Blasi

Nell’intervista concessa al Corriere della Sera, Francesco Totti non ha menzionato alcun nome. O quantomeno non ha sottolineato il nome del flirt della moglie, né dei tradimenti. Ha certamente parlato dell’amica della Blasi, Alessia Solidani, che è già intervenuta in merito, aggiungendo di non voler rilasciare interviste.

Riguardo all’uomo che avrebbe conquistato la Blasi, Totti lo ha descritto usando parole precise: “È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”. Nessun nome, però: ha rispettato l’identità dell’uomo. Ma Totti ha attirato su di sé diverse critiche, anche dai suoi fan più affezionati.

La replica di Ilary Blasi

D’altro canto non è più semplice mettere insieme i pezzi della separazione di Ilary Blasi da Francesco Totti. Sono state fin troppe le indiscrezioni condivise, così come sono state “poche” le parole dell’ex coppia dopo l’annuncio ad Ansa. Il primo ad avere rotto il silenzio è stato – incredibilmente e contro ogni previsione – proprio l’ex Capitano della Roma. Tutti avrebbero puntato sulla Blasi, soprattutto per l’intervista esclusiva a Verissimo da Silvia Toffanin.

Ma così non è stato, e adesso ci si chiede il motivo. Di certo, la replica della Blasi a Totti dopo l’intervista chiarisce almeno in parte il perché: “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. Si punta anche sulla seguente frase: “Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie“.

Difficile dire, per il momento, quali saranno gli scenari futuri. Probabilmente non si esclude che l’ex coppia possa finire in tribunale. Il che sarebbe problematico sotto tanti aspetti. Oltretutto, ambedue avevano dato l’impressione di voler evitare a tutti i costi una “guerra mediatica”. E colpisce vedere il loro amore, che ha praticamente fatto sognare più di una generazione, tramontare in questo modo.