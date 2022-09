Ilary Blasi prende le distanze da Totti e fugge dalla loro casa. L’accordo è vicino

Ilary Blasi e Francesco Totti sono tornati a vivere insieme? Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, l’ex coppia si sarebbe ritrovata nella stessa casa all’Eur, per una pacifica convivenza. Sono giorni decisivi, del resto: l’accordo è vicino e le richieste sono ormai sul tavolo. Eppure, per smentire la notizia sulla convivenza, la conduttrice ha condiviso delle foto da un hotel di Roma.

Ilary Blasi “smentisce” la convivenza con Francesco Totti

La Blasi non è mai stata tanto social, neppure negli anni passati. Da quando ha chiuso il suo matrimonio con Francesco Totti, ha iniziato a condividere foto dei suoi viaggi, selfie, abiti chic. Ma finora non aveva mai usato Instagram per dare un messaggio forte e chiaro come una smentita.

Naturalmente, le ultime foto che ha pubblicato sono piuttosto chiare, e non alimentano il mistero sulla convivenza con l’ex marito. Tutt’altro. Analizzando gli scatti e la geolocalizzazione, la Blasi ha fatto sapere di trovarsi in un hotel. Sì, perché di solito ha sempre inserito un luogo generico, come il nome di una città, o ancora di un paese.

Questa volta, invece, è stata piuttosto diretta: sembra quasi che sia “fuggita” dalla casa all’Eur, per dare un messaggio che non può proprio essere ignorato o passare inosservato. Non abita più insieme a Totti.

Non è in ballo il trasferimento a Milano

A lungo si è discusso dell’eventualità di un trasferimento a Milano da parte di Ilary Blasi, che avrebbe portato con sé la più piccola delle figlie, Isabel. Ma sembra proprio che non avverrà sul breve periodo. Stando alle richieste di Totti, infatti, non vorrebbe “spaccare” del tutto la famiglia, mettendo centinaia di km tra loro. Almeno per il momento il discorso è chiuso.

L’accordo tra Ilary Blasi e Francesco Totti è vicino: le richieste

Secondo le nuove indiscrezioni di Chi, Francesco Totti e Noemi Bocchi, dopo un’estate trascorsa a tenersi a distanza, hanno ripreso la frequentazione in modo assiduo. Pare, infatti, che si siano concessi una serata fuori a cena insieme ad alcuni amici intimi e fidati, precisamente a Terracina. In un ristorante che, nel passato, frequentava proprio con la Blasi.

“Totti ha le idee molto chiare sul fronte della separazione”. Naturalmente, la speranza è che avvenga senza guerre, legali o mediatiche. “Per il bene dei figli, che vengono prima di tutto”. In ogni caso, in base a fonti certe, “l’accordo di pace sarebbe vicino“. Il che naturalmente implicherebbe il silenzio stampa da parte di entrambi. Nessuna intervista a Verissimo concessa da parte di Ilary Blasi all’amica di sempre, Silvia Toffanin.

“Si chiuderebbe così, senza clamore, una pagina della quale si è già parlato moltissimo. E Totti potrebbe cominciare a frequentare Noemi alla luce del sole”. In ogni caso, la narrazione della Blasi è stata “smentita” da Chi: nonostante le foto felici, è indubbio che la conduttrice si sia lasciata andare alla tristezza. La fine di un matrimonio, di un amore durato vent’anni, non è così facile. Ma ha provato ad essere forte. E non possiamo che stimarla per questo.