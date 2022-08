Totti-Blasi: “Noemi non è la causa della separazione”. Parlano gli amici della Bocchi

Gli amici di Noemi Bocchi ne sono certi: non è lei la causa della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. A distanza di settimane dall’annuncio della rottura, emergono alcuni particolari inediti sulla vicenda, che spostano l’attenzione verso un nuovo scenario che – finora – non era stato preso in considerazione. Ed è così che sulle colonne del settimanale DiPiù, alcune persone vicine a colei che dovrebbe essere la nuova compagna dell’ex numero 10 della Roma rivelano quanto c’entri davvero poco con il divorzio della coppia.

Divorzio Totti-Blasi, le parole degli amici di Noemi

Hanno trascorso un’estate da separati ma, stando a quanto appena emerso, Noemi vorrebbe uscire allo scoperto e smettere di nascondersi. Basta incontri clandestini in yacht, basta sotterfugi, basta alle parole di troppo: “Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante”.

I due si sarebbero infatti conosciuti nel 2021, a un incontro di padel, e da quel momento l’intesa sarebbe stata crescente fino alla nascita di un sentimento vero e proprio. Dal canto suo, Francesco Totti non è mai apparso intenzionato a venire allo scoperto, probabilmente con l’intenzione di proteggere la sua famiglia e i suoi figli, in queste settimane travolti da un ciclone mediatico senza precedenti.

Ci sarebbe poi da considerare l’imminente scontro legale, inevitabile, per decidere i termini della separazione. La coppia deve infatti definire i termini per la spartizione dell’ingente patrimonio che hanno costruito nei tanti anni passati insieme. E stabilire a chi debbano spettare gli immobili (in particolare la grande villa all’Eur), anche se l’intenzione sembra quella di lasciare tutto ai figli e di stabilire una turnazione, perché i ragazzi non debbano lasciare la casa in cui sono cresciuti.

L’estate di Francesco Totti e Ilary Blasi

Le settimane successive all’annuncio pubblico e disgiunto della separazione sono state di silenzio assoluto. I due hanno infatti deciso di trascorrere una lunga estate di vacanza in compagnia dei figli, che hanno tenuto alternativamente tra Sabaudia e altre mete, tra cui Zanzibar. Lei, poi, è volata immediatamente lontano con tutti i suoi ragazzi – in Tanzania – per proteggerli dall’imminente reazione del pubblico e dei media alla notizia del divorzio.

Totti, invece, si è limitato ad alcune settimane di vacanze trascorse sul litorale di Sabaudia, dove era solito passare le estati con la moglie e con la sua famiglia. La villa di proprietà dei Totti è stata così divisa in due, mentre i figli hanno potuto effettivamente trascorrere le ferie con entrambi i genitori.

Si è inoltre parlato di una possibile intervista di Ilary Blasi in tv, a Belve di Francesca Fagnani o dall’amica Silvia Toffanin a Verissimo. Ipotesi, queste, arrivate dopo che le indiscrezioni parlavano invece della volontà di non comparire sullo schermo per almeno un anno, in attesa del ritorno con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi per la quale è stata confermata alla conduzione. Da alcuni giorni, la presentatrice di Mediaset è tornata a Roma e a Sabaudia, dove ha smarrito il suo gatto Alfio, poi fortunatamente ritrovato.