Ilary Blasi ha smarrito il suo gatto Alfio a Sabaudia: “Aiutatemi a ritrovarlo”

Fonte: IPA Ilary Blasi, il suo appello per ritrovare il gatto Alfio

Non è un periodo facile Non c’è pace per Ilary Blasi, che ora deve fare i conti anche con il fatto di aver smarrito il suo gatto a Sabaudia: la presentatrice ha lanciato un appello tramite le storie Instagram per ritrovarlo.

E non c’è pace per lei: da quando ha annunciato la fine del matrimonio con Francesco Totti, la sua vita è stata sezionata, tenuta sotto stretta osservazione, analizzata. Ogni suo gesto o scatto ha fatto parlare di sé. E questo non stupisce dal momento che è una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo e che la sua relazione con l’ex capitano della Roma ha fatto sognare per tanti anni.

Ilary Blasi, smarrito il gatto Alfio: l’appello della conduttrice

Di razza Canadian Sphynx, e quindi completamente senza peli, Alfio è uno dei gatti di Ilary Blasi. La condittrice infatti aveva già Donna Paola, che è entrata in famiglia ad aprile del 2020 ed era stata presentata sui social attraverso un video proprio dall’ex marito Francesco Totti.

Poi era stato adottato Alfio, della medesima razza, il gattino ora si è smarrito e Ilary ha deciso di usare il suo seguitissimo profilo Instagram per lanciare un appello al fine di ritrovarlo. La conduttrice ha condiviso attraverso le storie uno scatto del micio accompagnato da una richiesta accorata per i suoi follower: “Aiutatemi a ritrovare Alfio il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia”. Ad accompagnare il messaggio l’emoji delle mani giunte in preghiera e un numero di telefono da contattare.

E l’affetto di Ilary per i suoi gatti è grande, lei stessa, con uno scherzo aveva anninciato all’ex marito la gravidanza di Donna Paola e poi aveva aggiornato i follower sul parto.

Senza dubbio il suo appello non rimarrà inascoltato e le persone si mobiliteranno per ritrovare il gatto che si è smarrito.

Ilary Blasi, la vacanza con la figlia

Al momento Ilary si trova in vacanza con la figlia Isabel, così come ha mostrato negli scatti dalla Croazia e nelle storie Instagram, in cui la si vede a bordo di una barca insieme ad altre persone. Un altro viaggio per la conduttrice che, da quando ha annunciato la fine della lunga storia d’amore che l’ha legata a Francesco Totti, non è mai stata ferma troppo a lungo in luogo. Prima in Tanzania insieme ai tre figli, poi a Sabaudia – meta indiscussa delle vacanze estive di entramb -i dove si è mostrata in tutta la sua bellezza e poi ancora sulle Dolomiti.

Lontana, con la valigia sempre in mano, ma senza dimenticare di aggiornare i follower. Non una fuga, quindi, ma più probabilmente il desiderio di staccare, di prendere le distanze dai gossip che continuano a circolare sulla sua vita privata e su quella di Francesco Totti.

Loro intanto non hanno ancora detto una parola da quando avevano fatto sapere della fine del matrimonio attraverso due comunicati stampa disgiunti, ma a parlare sono state fonti vicine a loro. Quello che è emerso è che Ilary Blasi potrebbe aver voglia di dire la sua: sul quando e il dove, però, per il momento non è trapelato nulla.