Ilary Blasi torna a sorridere su Instagram. E lancia un nuovo look da viaggio

Da quando hanno annunciato la separazione, per Ilary Blasi e Francesco Totti inevitabilmente è stato tutto un susseguirsi di indiscrezioni. Complice anche il loro granitico silenzio: né la conduttrice, né l’ex capitano della Roma hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Tuttavia la Blasi ha reso i follower di Instagram partecipi di ogni minimo spostamento tra viaggi, ritorni in famiglia e foto con look audaci che hanno tutta l’aria di essere il manifesto della sua voglia di rivalsa su un periodo affatto felice. La conduttrice era scomparsa dai social per qualche giorno, ma adesso è tornata. E sembra proprio che il suo peregrinare lontano dal gossip non si sia ancora concluso.

Ilary Blasi torna su Instagram, il viaggio continua

Quando sei stato la metà di una delle “mele” più famose del jet set italiano, non è facile sfuggire al gossip. Giornalisti che ti seguono ovunque, voci che si rincorrono anche solo per un’espressione del volto un po’ diversa dal solito o per una foto condivisa sui social. Ilary Blasi, da quando ha annunciato la separazione definitiva dal marito Francesco Totti, sta vivendo un periodo affatto felice, anzi turbolento e segnato da una inevitabile voglia di fuga. Non si può far altro che desiderare e cercare di conquistare quel briciolo di serenità che possa aiutarti ad andare avanti, per te stessa in quanto donna e anche per i tuoi figli, che non vorresti mai fossero coinvolti nelle faccende dei “grandi”.

Sin dall’inizio per Ilary Blasi la rottura con Totti si è tradotta con un solo termine: viaggio. Un continuo peregrinare che dapprima l’ha portata in Tanzania, dove ha trascorso qualche giorno insieme ai tre figli, poi di nuovo in Italia ma mai nello stesso luogo. Vien da pensare che la conduttrice per il momento viva con la valigia chiusa, messa lì in un angolo della camera e pronta per ogni evenienza. L’abbiamo vista regnare nella sua Sabaudia, meta immancabile delle estati con l’ex capitano della Roma e i figli, poi volare alla volta delle Dolomiti tra la natura e gli amici. E adesso, dopo essersi concessa una pausa in famiglia con la sorella Melory, che non ha mai perso occasione per prendere le sue difese in questo periodo difficile, Ilary ha di nuovo preso armi e bagagli per ripartire.

È stata una storia condivisa su Instagram a svelarlo, dopo qualche giorno di assenza dai social. Non conosciamo la meta del suo viaggio, ma il video – seppur breve – non è riuscito a nascondere un piccolo sorriso sul suo volto, mentre scende dall’aereo mano nella mano con la piccola Isabel.

Ilary Blasi lancia il nuovo look da viaggio

Avrà perso il sorriso, la serenità, le certezze. Ma di certo se c’è una cosa che Ilary Blasi non ha mai perduto è la sua capacità di essere sempre al top, con look che la valorizzano e ce la mostrano in tutto il suo splendore e la sua femminilità. Ci è riuscita ogni, singola volta sia con i costumi da bagno sfoggiati al mare che con la mise da montagna nel cuore delle Dolomiti, così come quando ha indossato nella reunion famigliare un lungo abito leopardato di gran tendenza.

Stavolta è toccato a un nuovo look da viaggio, casual ma non casuale. Capelli biondi sciolti sulle spalle, nelle ultime storie di Instagram Ilary ha sfoggiato shorts e t-shirt sportivi, con una camicia a quadri bianchi e neri avvolta sulla cinta. Borsa a tracolla (ovviamente super firmata) e sneakers con i calzini a completare il look super confortevole, ma che la conduttrice ha impreziosito con una deliziosa parure di piccole perle e un make up sui toni del rosa.

Tutto per apparire al meglio, lei che non ha alcuna intenzione di essere la “povera vittima” di turno da compiangere. Mostrarsi (troppo, a detta di alcuni) è stato un modo per esorcizzare queste settimane, togliendosi di dosso l’etichetta di “moglie tradita” e continuando a essere “Ilary che va avanti con la sua vita”, nonostante tutto.