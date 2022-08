Ilary Blasi si rifugia dalla famiglia. E su Instagram rilancia il trend del leopardato

Dopo le ultime indiscrezioni, Ilary Blasi ha scelto di rifugiarsi dalla famiglia. Il divorzio dell’estate, la separazione che nessuno si aspettava (o forse speravamo che non sarebbe mai arrivato questo momento): sono tante, forse troppe le voci su come è finita tra la conduttrice e l’ex marito Francesco Totti. Invece di cedere e commentare le notizie, che si rincorrono in modo frenetico, la Blasi ha preferito replicare andando a trovare la sorella Melory e rilanciando il trend dell’estate: il leopardato.

Ilary Blasi, la vacanza in famiglia

Vent’anni d’amore, tre figli e un impero: la storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è ormai giunta al suo tramonto. Da quando sono state rilasciate le note su Ansa, sono state tantissime le indiscrezioni condivise: dalla presunta gravidanza di Noemi Bocchi fino al flirt tra la Blasi e Cristiano Iovino, il personal trainer che le avrebbe rubato il cuore e con cui avrebbe iniziato una frequentazione un anno e mezzo fa.

Né Totti né la Blasi sono intervenuti ulteriormente per smentire le notizie, ma hanno preferito il silenzio. E mostrare una nuova narrazione di sé. L’ex Capitano della Roma si sta concentrando su se stesso e sui figli, in vacanza a Sabaudia: al suo fianco ci sarebbe Noemi Bocchi, ma per il momento non sono stati ancora avvistati insieme. Ci sarebbe un patto tra loro: ufficializzeranno la storia solo quando la separazione sarà avvenuta anche legalmente.

D’altro canto è molto più semplice seguire Ilary Blasi, che non è mai stata tanto social come in quest’ultimo mese: per il momento si trova a Frontone Castello, paese natio dei nonni, dove ha raggiunto la sorella Melory, ma non solo: sono presenti anche il papà, la mamma e nonna Marcella. Dalle foto condivise su Instagram, si sta dedicando alla sua famiglia: una passeggiata insieme alla dolce nipotina, Jolie, e naturalmente ha sfoggiato il look perfetto per questi ultimi scampoli d’estate.

Il look leopardato di Ilary Blasi: il nuovo trend di fine estate

“La zia è arrivata… direttamente dal Safari“, ha scritto Melory Blasi su Instagram, riferendosi probabilmente anche al viaggio della sorella in Tanzania. D’altro canto, Ilary ha rilanciato sul suo profilo Instagram delle foto davvero sorprendenti: lo stile è nel suo DNA. Lo ha dimostrato più volte, sia in televisione che su Instagram.

Il look leopardato della Blasi è studiato nei minimi dettagli: nulla è lasciato al caso. Dal make-up con sfumature oro e matita nera (perfetta per accentuare lo sguardo e renderlo più misterioso) fino alla manicure e agli accessori (total gold), l’outfit è praticamente perfetto da sfoggiare alla fine dell’estate.

“Ilary ha tradito per prima”: la nuova indiscrezione

A riportare una delle voci più insistenti dell’ultimo periodo è stato il Corriere della Sera. A tradire per prima sarebbe stata Ilary Blasi: tra Cristiano Iovino – personal trainer e influencer – e la conduttrice ci sarebbe più di un semplice flirt. Ed è così che Francesco Totti ha capito che il loro matrimonio era finito e archiviato. Forse non sapremo mai (davvero) la verità, ma quel che è certo è che la Blasi potrebbe raccontare la sua verità in televisione. Fino ad allora, non ci rimangono che ipotesi su quel che è accaduto.