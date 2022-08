“Così Totti ha capito che era finita”: i messaggi a Ilary Blasi dietro la rottura

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far discutere, e a dividere. Ogni giorno qualcuno dice la sua presunta verità su come siano andate le cose, e oggi si parla di messaggi tra la conduttrice e un suo spasimante, che avrebbero fatto capire al Pupone che il loro matrimonio era al capolinea. E intanto spunta il nome del personal trainer Cristiano Iovino, presente in questa faccenda (forse) tempo prima di Noemi Bocchi.

I messaggi a Ilary Blasi da un altro uomo tra le cause della separazione

Non sarebbe il divorzio dell’estate se fosse una faccenda semplice da districare: ogni giorno si aggiunge un nuovo tassello, sempre tutto da verificare. La “puntata” di oggi parla di messaggi tra Ilary Blasi e un presunto corteggiatore, che Francesco Totti avrebbe scoperto ben un anno e mezzo fa, molto prima della sua relazione con Noemi Bocchi.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ex capitano della Roma avrebbe scoperto qualcosa di inaspettato tra la moglie il personal trainer Cristiano Iovino, noto ai rotocalchi rosa come l’ex di Giulia De Lellis e Zoe Cristofori.

Precisa il settimanale Chi che si tratterebbe di messaggi compromettenti scambiati tra la conduttrice e l’uomo ai tempi dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi, quando Ilary faceva la spola tra Roma e Milano, dove avrebbe conosciuto Cristiano. Parliamo dunque di avvenimenti risalenti a un anno e mezzo fa, quando, Francesco avrebbe capito che il suo matrimonio era a rischio.

Tutto prima di Noemi, forse, perché le tempistiche in questa storia sono tutto, e spesso non ritornano. La coppia si era separata già lo scorso anno o solo a marzo, quando Dagospia ha insinuato per la prima volta il divorzio? Chi sia stato il primo ad allontanarsi o a tradire non ha importanza, ma la curiosità mediatica aumenta giorno dopo giorno.

Il gioco del gossip che rovina una coppia

Come sempre si tratta di voci, come quelli che parlavano di una amicizia tra Totti e Iovine che pare invece non si conoscano affatto. Che si stia cercando di allontanare i riflettori dalla voce di una possibile gravidanza di Noemi, e ripulire l’immagine del campione ai danni di Ilary?

Tutto può essere, visto che ormai amici o presunti tali sono le fonti di notizie e scoop inediti sulla coppia, che è stata letteralmente presa d’assalto dalla voglia di visibilità di chi li circonda.

In questi giorni la Blasi è con l’amico Iovine sulle Dolomiti, ed è stato proprio questo ad accendere il gossip, retrodatando la loro conoscenza a così tanti mesi fa. Cosa c’è dunque di vero?

Finché non saranno i diretti interessati a parlare non lo sapremo, anzi forse non lo faranno mai, come è giusto che sia, perché non devono spiegazioni a nessuno.

Certo è che per molti resta il dispiacere di veder chiudersi un capitolo così bello, ma si spera che, allentata la tensione dell’ondata di assillo mediatico, Ilary e Francesco trovino una nuova serenità nella veste di genitori, e perché no, di amici.