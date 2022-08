Ilary Blasi fugge lontano da Totti. Ma una foto inedita fa discutere

Dopo qualche ora di totale assenza dai social, Ilary Blasi è tornata su Instagram svelando la località in cui si trova attualmente. Uno scatto dopo l’altro sulle rive del lago di Braies, nel cuore delle Dolomiti, la conduttrice si è mostrata in tenuta da montagna, casual ma chic come sempre. Ma se da una parte hanno il sapore della rivalsa, dall’altra le foto di Ilary lasciano intendere solo una cosa: la voglia di lasciarsi alle spalle, anche solo per qualche giorno, la Capitale e la questione-divorzio da Francesco Totti. Che, nel frattempo, è finito al centro dell’ennesimo gossip insieme alla presunta (ma non troppo) nuova fiamma, Noemi Bocchi.

Ilary Blasi sempre più lontana da Francesco Totti

Dopo esser stata la regina indiscussa di Sabaudia, meta vacanziera della famiglia da vent’anni, Ilary Blasi ha “dato il cambio” al marito Francesco Totti. Un passaggio di chiavi freddo e distaccato, si è detto, ma soprattutto un soggiorno quello del Capitano sotto l’ombra costante della presenza di Noemi Bocchi. Che, se prima era un’ipotesi, man mano che passano i giorni diventa sempre più una certezza.

Voci insistenti giurano che la donna abbia addirittura preso casa vicino alla residenza estiva di Totti pur di stargli vicino e trascorrere con lui queste settimane di vacanza. Sempre a patto di restare nell’ombra, almeno fino a conclusione delle pratiche di divorzio, cosa che in realtà ha perso valore nell’esatto momento in cui il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha pubblicato le prime foto dello “scandalo”. Da lì tutto è andato a rotoli e la Blasi ha sempre cercato di darsi un tono, allontanandosi quando possibile da questa situazione incresciosa.

Prima è volata in Tanzania, poi è tornata nella Capitale e adesso, dopo un breve ma fragoroso silenzio, ha deciso di partire alla volta delle Dolomiti. Non si sa con chi sia e l’unica certezza al momento è che sta continuando sulla scia delle settimane precedenti: scatto dopo scatto, post dopo post la conduttrice dell’Isola dei Famosi non fa altro che mostrarsi al suo meglio, desiderosa di rivalsa, pronta a gridare al mondo intero di essere la ragazza tosta di sempre. Anche adesso che tutto sembra andare completamente a rotoli.

Totti e Noemi, la foto inedita che fa discutere

Mentre Ilary si gode le sue giornate in montagna, lontana da casa e dal gossip, dall’altra per Francesco Totti continuano ad avvicendarsi voci che fanno discutere. Stavolta la ragione di tale clamore è una foto inedita che ritrarrebbe l’ex Capitano della Roma in compagnia della nuova fiamma, Noemi Bocchi, già lo scorso gennaio all’interno dell’aeroporto di Fiumicino. Il condizionale è d’obbligo, visto che lo scatto incriminato non mostra chiaramente il volto della giovane donna bionda al fianco di Totti, coperto dalla mascherina chirurgica. Ma se fosse una coincidenza di certo avrebbe dell’incredibile.

Totti continua a restarsene chiuso in un silenzio tombale, mentre da un lato all’altro della Penisola amici, conoscenti e perfetti sconosciuti continuano a parlare al suo posto. C’è chi sostiene che la causa della rottura con la Blasi non sia propriamente Noemi (improbabile, a questo punto), chi non ha risparmiato insinuazioni su un presunto nuovo flirt della conduttrice, come a voler “pareggiare i conti”. In ultimo, c’è anche chi è certo che Totti abbia già portato via le proprie cose da casa. L’unica certezza è che, finché non parleranno i diretti interessati, sapremo sempre e solo presunte mezze verità.