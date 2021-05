Jill Biden, l’abito simbolo dell’unità degli USA è un messaggio al mondo intero

editato in: da

Jill Biden, maestra del riciclo: il cambiamento passa attraverso gli abiti

Fin dalla campagna elettorale era evidente come Jill Biden fosse una donna sicura di sé e delle proprie idee. In particolare, era lampante la distinzione tra lei e Melania Trump: due modi molto diversi di mostrarsi in pubblico e di comunicare, con il linguaggio verbale e soprattutto con quello non verbale.

Ora che la moglie di Joe Biden è alla Casa Bianca le cose non sono troppo diverse. La First Lady, infatti, ha mantenuto il suo stile e – anzi – ha sfruttato la sua posizione per lanciare dei messaggi chiari a tutto il mondo, dei segnali di rottura rispetto alla coppia che l’ha preceduta.

Se Melania, infatti, era una vera e propria modella i cui abiti davano l’idea di quanto fosse un gradino sopra il resto del mondo, Jill punta a dare la sensazione opposta. I suoi vestiti sono tutt’altro che irraggiungibili (almeno all’apparenza) e il suo modo di fare sempre rilassato e informale.

Non solo: è proprio attraverso i suoi look che Jill lancia i segnali di cambiamento più forti. Come avvenuto negli ultimi giorni quando, in occasione del discorso di Joe Biden al Congresso, la First Lady ha sfoggiato un tubino che in molti hanno riconosciuto.

Si tratta infatti dello stesso vestito indossato in occasione dell’Inauguration Concert dello scorso gennaio; a distinguerli solo il colore, il primo blu navy, il secondo bianco. Una scelta non casuale: entrambe le situazioni erano particolarmente importanti e significative per la nazione e la Flotus sapeva che gli occhi del mondo sarebbero stati sul marito e su di lei. Così ha deciso di riproporre l’ormai iconico tubino, i cui fiori ricamati rappresentano ognuno uno stato degli Stati Uniti, di cui il suo, il Delaware, è posizionato proprio in corrispondenza del cuore.

Un abito realizzato dalla designer Gabriela Hearst, stilista di origini uruguaiane e paladina della moda sostenibile, che ha raccontato come il look sia frutto del recupero di tessuti di scarto assemblato interamente a New York. In quello che potrebbe apparire come “un semplice vestito” è racchiuso dunque un messaggio fortissimo, di accoglienza, unità e attenzione alle questioni ambientali. Insomma, il riassunto dei temi che più stanno a cuore a lei e al marito, che su questi stessi argomenti ha puntato l’intera campagna elettorale.