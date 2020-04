Totti presenta il nuovo gatto (senza peli) di Ilary: “Donna Paola”

editato in: da

“Ogni scarrafone è bello a mamma soja”, potrebbe essere il titolo del siparietto andato in onda durante una diretta Instagram tra Francesco Totti e l’amico Christian (Bobo) Vieri.

Francesco ha presentato all’amico l’ultimo arrivata in casa: un gatto di razza Sphynx fortemente voluto (e da lui inizialmente osteggiato) da Ilary.

Con la proverbiale simpatia che lo distingue Totti, ha presentato l’animale in questo modo “Tiè, guarda mia moglie che m’ha comprato: un gatto senza peli”.

“E sai come lo ha chiamato? Donna Paola!”.

Di fronte allo stupore di Bobo, che lo scambia inizialmente per un cagnolino, Francesca racconta della guerra in famiglia per averlo.

“Ma tanto alla fine fanno sempre come pare a loro – racconta Totti a Vieri-, si è presentata col gatto. Non ci siamo parlati per due giorni, ma poi me ne sono innamorato anche io”.

A quel punto il calciatore comincia una dichiarazione d’amore inaspettata per Donna Paola: “È dolcissima, nonostante Isabel gliene combini di tutti i colori non le ha mai fatto nemmeno un graffio”. Ma non riesce comunque a convincere l’amico a prenderne uno anche lui: in lontananza si sente la voce di Coco ( Costanza Caracciolo) che frena subito l’entusiasmo. E come dice Francesco, “decidono sempre le donne…”