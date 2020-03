Gli auguri di Ilary e Totti alla loro principessa Isabel

editato in: da

Isabel Totti compie 4 anni. E mamma Ilary e papà Francesco le dedicano tenere parole sui loro account social. La terzogenita della coppia, nata dopo Christian e Chanel, festeggia in un momento non semplice per l’Italia, ma il suo compleanno, celebrato per forza di cose a casa, diventa ancora più intimo e famigliare.

Francesco posta nelle Instagram Stories un video, sulle note di “Piccola stella” di Ultimo, che ripercorre la crescita di Isabel, dai suoi primi passi all’ultima vacanza sulla neve del mese scorso, a Madonna di Campiglio, passando per le estati a Sabaudia. E pubblica una foto di loro due sorridenti, con la dedica: “Buon compleanno mia principessa ❤️❤️🎉🎉🎉🎉”

Ilary invece pubblica due bellissimi scatti insieme alla sua piccola, con la didascalia: “E poi 4 anni fa arrivi tu …..tanti auguri piccola di casa e rimani sempre così curiosa della vita ! Con amore mamma❤️”