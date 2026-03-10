Chanel Totti, i dolci auguri alla sorella Isabel per i suoi 10 anni: “Faccio fatica a crederci”

IPA Chanel Totti

Nata il 10 marzo del 2016, oggi Isabel Totti compie 10 anni e, come di consueto, la famiglia ha condiviso i dolci messaggi di auguri sui social, un rito immancabile per Chanel, la sorella, che sta per iniziare la sua nuova avventura televisiva a Pechino Express. “Oggi compi 10 anni, e faccio ancora fatica a crederci. Mi sembra ieri quando eri così piccola che ti tenevo in braccio”, così ha iniziato il lungo messaggio sui social, condividendo alcuni scatti dolcissimi insieme alla bambina. Anche Francesco Totti ha condiviso un post: “Sarò sempre al tuo fianco”.

Isabel Totti compie 10 anni: gli auguri della famiglia, da Chanel a papà Francesco

La prima a condividere sui social gli auguri per la piccola Isabel, che compie 10 anni oggi 10 marzo, è stata proprio la sorella Chanel. “Ho avuto la fortuna di vederti crescere, di assistere ai tuoi primi passi, i tuoi primi sorrisi, alle tue risate, ai tuoi capricci, e ai tuoi sogni che ad oggi piano piano stanno prendono forma. Ogni anno sei diventata un po’ più forte, un po’ più sicura, un po’ più te stessa… e soprattutto testarda come me”, un messaggio lunghissimo, in cui ha ripercorso questi dieci anni, con la promessa di esserci sempre.

A corredo della didascalia, un carosello di scatti e video che mostrano la loro storia nel corso del tempo: momenti felici, sempre insieme, mano nella mano, anche quando i genitori, Francesco Totti e Ilary Blasi, si sono lasciati, spezzando quel legame che aveva fatto sognare l’Italia intera. Proprio l’ex Capitano della Roma ha scritto sotto il suo post: “Siete il mio respiro quotidiano”, condividendo dopo il post dedicato alla figlia Isabel.

“Amore mio, oggi è un giorno speciale pieno di felicità e di amore. Il tuo sorriso splenda sempre come il sole, il tuo sguardo mi illumina d’amore. La tua presenza mi rende il papà più fortunato del mondo”. E poteva forse mancare mamma Ilary Blasi al coro di auguri? No, e infatti ha condiviso una storia con in sottofondo Celeste di Zucchero: “Vorrei svegliarmi così per sempre”, ha scritto, postando una foto in cui è abbracciata alla piccola.

Il legame della famiglia Totti

Nonostante le vicissitudini degli ultimi anni, che hanno portato la famiglia Totti a vivere ancor di più sotto i riflettori, dopo la separazione di Ilary e Francesco, in realtà la famiglia è rimasta unita, sempre. Ci sono stati dei momenti in cui hanno vacillato, ma sono rimasti saldamente ancorati a quello che hanno creato, ovvero una famiglia che viene prima di tutto. “Essendo una famiglia sotto i riflettori non è stato facile”, aveva confessato Chanel in un’intervista.

“Soprattutto per me e mio fratello, visto che siamo riusciti a preservare la mia sorellina, essendo piccola. Solo noi sappiamo come sono andate le cose, al netto di quello che dicono gli altri. Ma aver affrontato questa situazione quando ero ancora più piccola, non è stato facile. La gente parla, specie sui social, ma dietro quei telefoni c’eravamo noi: alla fine in casi come questi ci vanno a rimettere i figli, oltre che i genitori”. Da giovedì 12 la vedremo impegnata in Pechino Express, dove si è messa alla prova insieme all’amico Filippo: nel programma si sono ribattezzati “i raccomandati”. “Prima che lo facessero altri”.