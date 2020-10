Ilary Blasi e Totti tornano a sorridere su Instagram grazie al gatto Donna Paola

editato in: da

Poco più di un anno fa, Ilary Blasi festeggiava l’arrivo di Donna Paola, una bellissima gattina di razza Canadian Sphynx che ha portato grande gioia in casa. E ora la micetta è diventata mamma di ben sei cuccioli adorabili, che la conduttrice ha presentato in diretta sui social. Il parto è andato alla grande, ma c’è stata una sorpresa incredibile ad attendere la famiglia Totti…

Sulle sue storie di Instagram, la Blasi ha deciso di condividere con i suoi follower alcuni teneri video degli istanti che hanno preceduto la nascita dei figlioletti di Donna Paola. Vediamo la gatta con un bel pancione, ormai agli sgoccioli della gravidanza, con Ilary che le stringe la zampina come a darle coraggio in un momento così difficile. Tra i fan l’attesa è cresciuta spasmodicamente, sin quando la conduttrice non ha pubblicato la prima, bellissima foto di uno dei cuccioli appena venuto al mondo: e, con sommo stupore, abbiamo potuto ammirare un micetto decisamente peloso, al contrario della sua mamma.

Donna Paola è infatti una Canadian Sphynx, una razza completamente priva di pelo – la sua scelta, in passato, era stata molto criticata perché la gatta era considerata piuttosto bruttina e decisamente molto costosa, provenendo da un allevamento certificato. Come mai il suo primo cucciolo è nato con il pelo? E che dire dei seguenti (ben sei), tutti ugualmente pelosi? Il mistero è presto svelato: Ilary Blasi ha pubblicato sui social una foto del “colpevole”, il papà di questi deliziosi cucciolini. E scopriamo così che si tratta di un bel micione bianco e nero, dal folto mantello.

Ma a prescindere dal loro aspetto, i gattini sono davvero incantevoli. Orgogliosa dell’ultima fatica di Donna Paola, la Blasi ha continuato a condividere lo splendido quadretto familiare, con i piccoli intenti a bere il latte della mamma per la prima volta. Naturalmente, non manca un po’ di ilarità. La conduttrice ha infatti inquadrato Francesco Totti, facendogli notare come i suoi desideri siano stati esauditi: voleva cinque cuccioli, e Donna Paola gliene ha dati addirittura sei.

Così, torna un po’ di sereno a casa Totti. Solo alcuni giorni fa, si è spento il papà di Francesco, lasciando un incredibile vuoto in tutti coloro che gli hanno voluto bene. L’ex campione giallorosso ha condiviso un messaggio toccante su Instagram, cercando di spiegare a parole quanto importante per lui sia stata la figura di suo padre. E adesso, grazie alla dolcissima Donna Paola, sulle sue labbra è tornato il sorriso.