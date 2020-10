Francesco Totti, l’addio al papà: “I 10 giorni più brutti della mia vita”

editato in: da

Doveva essere una gran bella persona, Enzo Totti. Sempre allegro, sorridente, in tanti lo ricordano entrare negli spogliatoi della Roma con i panini per il figlio e i compagni di squadra. Così come in molti lo dipingono come un uomo gioviale, una battuta pronta per tutti. “Lo sceriffo” lo chiamavano gli amici e così lo saluta Francesco, in un lungo e commosso post sul suo account Instagram, dove rompe il silenzio dal giorno della notizia della sua morte, e racconta il suo dolore di figlio e soprattutto la tristezza per non essergli potuto stare accanto, a causa della situazione COVID, nei suoi ultimi giorni di vita, in ospedale.