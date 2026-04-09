Addio al padre di Claudio Lauretta, morto dopo un tragico incidente d’auto: chi era

IPA Claudio Lauretta

Lutto improvviso per la comunità di Novi Ligure. Si è spento all’età di 85 anni Domenico Lauretta, padre del celebre imitatore di Stasera tutto è possibile e attore Claudio Lauretta. L’uomo è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale proprio nel cuore della sua città, in un momento di normale quotidianità che si è trasformato in tragedia.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato in viale Saffi, a Novi Ligure. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale, l’anziano stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un furgone per il trasporto di bevande. Il mezzo lo avrebbe colpito durante una manovra in retromarcia nei pressi dell’uscita carraia delle scuole locali. Nonostante il conducente si sia fermato immediatamente per prestare i primi soccorsi, le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Gli ultimi istanti di normalità

A dare la notizia, è stato lo stesso Claudio Lauretta tramite il suo profilo Instagram. Domenico era appena stato in edicola per leggere l’ultima intervista del figlio, un gesto che testimoniava il legame e l’orgoglio costante per i traguardi di Claudio, ormai ospite fisso di Stasera tutto è possibile.

L’uomo si stava dirigendo a riprendere l’auto per andare a prendere la moglie, Marisa, che terminava il suo turno in palestra. Proprio il giorno precedente, la coppia aveva festeggiato i primi 57 anni di matrimonio. “7 aprile 1969 Buon Anniversario a mamma e papà 57 anni insieme!”, aveva scritto l’artista a corredo di una foto che ritraeva i suoi genitori insieme nel giorno più bello.

“Ciao Papà… Proprio ieri ci siamo fatti queste belle foto per l’anniversario di te e mamma proprio davanti alla vecchia rovere e oggi te ne sei andato per uno stupido incidente, proprio te che eri forte, saggio e avevi radici profonde come lei!

Ci sono io ora con mamma! Che la terra ti sia lieve e ora fai ridere gli angeli con le tue barzellette!”, ha scritto l’attore sui suoi social.

Il profilo di un uomo generoso

Domenico Lauretta, nato nel 1941, era una figura molto nota e rispettata a Novi Ligure. Nonostante l’età, era descritto da tutti come una persona in piena salute e dotata di un’energia contagiosa. Il suo impegno nel sociale era concreto e duraturo: per anni era stato volontario della Croce Rossa e donatore di sangue, dedicando gran parte della sua vita al sostegno degli altri.

Oltre all’impegno civile, Domenico era l’anima allegra della città. Noto per la sua propensione al racconto e per le sue barzellette, sarà ricordato da tutti per il suo sorriso. Una dote, questa, che ha trasmesso integralmente al figlio Claudio, il quale ha ricordato con commozione quanto la sua carriera e il suo carattere debbano proprio a quell’esempio paterno. “Era straordinariamente allegro e teneva allegra tutta Novi. Ho preso tantissimo da lui e già mi manca tantissimo”, ha dichiarato l’artista.

L’ultimo saluto è atteso nella sua Novi Ligure, proprio come ha indicato suo figlio attraverso il profilo Instagram personale: “er chi vuole salutare il nostro Domenico, ci vediamo venerdì 10 aprile alle ore 10:30 davanti all’ingresso principale di via Nino Bixio del Cimitero di Novi Ligure”.