Le libere donne, cast, trama e curiosità sulla nuova fiction con Lino Guanciale

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Lino Guanciale

Lino Guanciale, tra i volti più amati della fiction targata Rai, torna con un una nuova miniserie ad alto carico emotivo: Le libere donne, in onda dal 10 marzo in tre prime serate su Rai1. Tratta dal romanzo Le libere donne di Magliano, scritto dal poeta e psichiatra Mario Tobino, la fiction vedrà l’attore abruzzese vestire i panni del celebre medico e scrittore. La regia, invece, è firmata da Michele Soavi, nipote della compagna di Tobino, Paola Levi.

La trama di Le libere donne

Coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, Le libere donne è ambientato tra Lucca e Viareggio negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale. Al centro del racconto, c’è la storia dello psichiatra Mario Tobino, un medico che ama la poesia e la scrittura e che sfida le regole repressive dell’ospedale psichiatrico femminile di Maggiano per salvaguardare la dignità delle sue pazienti.

Sostenuto dal collega Anselmi e dalla capoinfermiera Zonin, Tobino è fortemente osteggiato dal direttore Roncoroni e dal dottor Parisi, grandi fautori dell’elettroshock. Sono tante le pazienti internate, perché considerate folli, nel manicomio: Galli, Faina, Gabi, Lilli e Marta.

“Tobino faceva parte di quella generazione di psichiatri umanisti che cambiarono l’approccio col malato. Viveva dentro lo stesso ospedale dove lavorava, aveva comprato una casa a Lucca ma non ci ha domito neanche un giorno, per non perdere il contatto con i suoi pazienti. Scrivendo questo romanzo compie un gesto dirompente, mette insieme alcuni ritratti di donne a cui restituisce valore e dignità riscattandole dall’abisso in cui sono state gettate per essere dimenticate”, ha raccontato Lino Guanciale.

Il cast di Le libere donne

Accanto a Lino Guanciale, che vestirà i panni del dottor Mario Tobino, ci saranno due talentuose attrici. Grace Kicaj interpreta Margherita Lenzi, un personaggio di fantasia che rappresenta molte pazienti che non dovevano essere in manicomio: la donna, che tenta il suicidio, sarà aiutata proprio da Tobino.

IPA

Gaia Messerklinger, invece, è Paola Levi, personaggio realmente esistito: “Paola è stata per 40 anni la moglie di Tobino, nonché la nonna di Michele Soavi, che mi ha regalato degli aneddoti su quella che è una donna eccezionale e fuori dagli schemi. Era indipendente, aveva una maschera borghese che la faceva sembrare misurata ma che, in realtà, era un cavallo selvaggio”, ha spiegato l’interprete.

Nel cast anche un inedito Fabrizio Biggio, nei panni del dottor Anselmi, collega di Tobino. Con lui anche Paolo Giovannucci, Massimo Nicolini, Paolo Briguglia, Pia Lanciotti, Paola Sambo, Francesca Cavallin, Filippo Caterino, Dodi Conti, Gea Dall’Orto, Irene Muscarà, Marta Bulgherini, Ianua Coeli Linhart, Riccardo Goretti, Vittoria Gallione, Luigi Diberti.

La regia, infine, è stata affidata a Michele Soavi, legato a Mario Tobino da un rapporto speciale: “Lui è stato il mio vero nonnino, mi faceva giocare, mi ha portato sulla sua barca. Mi ha accompagnato anche in questo viaggio”.

Quando e dove guardare Le libere donne

Le libere donne va in onda dal 10 marzo in prima serata su Rai1, dopo il consueto appuntamento con Affari tuoi. I 6 episodi della fiction saranno distribuiti in tre prime serate (previste per il 10, 17 e 24 marzo). Come di consueto, il format sarà disponibile anche su RaiPlay nei giorni successivi alla messa in onda.