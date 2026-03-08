Da noi… A ruota libera, le anticipazioni dell’8 marzo: Marcella Bella tra gli ospiti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Francesca Fialdini

Dopo lo stop forzato della scorsa settimana con la puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo, Francesca Fialdini torna con un nuovo appuntamento Da noi… A ruota libera. Domenica 8 marzo dalle 17.20 in poi Francesca Fialdini accoglierà nel suo salotto tanti ospiti che si racconteranno a cuore aperto, tra carriera e vita privata. La puntata del talk show offrirà anche momenti di leggerezza e divertimento, tra musica e i grandi protagonisti del piccolo schermo (e non solo).

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni dell’8 marzo

Grande ritorno per Francesca Fialdini e Da noi… A ruota libera: la scorsa settimana la conduttrice aveva dovuto lasciare spazio alla puntata speciale di Domenica In con al timone Mara Venier, per un appuntamento tutto dedicato all’appena concluso Festival di Sanremo.

Adesso però lo show torna con tanti ospiti amati dal grande pubblico, che si racconteranno tra carriera e vita privata. Tra i protagonisti di domenica 8 marzo c’è Marcella Bella, una delle voci più celebri della musica italiana, attiva da oltre mezzo secolo. Nel corso della chiacchierata con Francesca Fialdini, la cantante ripercorrerà le tappe principali della sua carriera, segnata da brani celebri come Montagne verdi, fino alla partecipazione alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Pelle diamante, diventata virale sui social nonostante il piazzamento finale in classifica. Senza dimenticare la recente avventura della ventesima edizione di Ballando con le stelle.

Gli altri ospiti di Francesca Fialdini

Nel salotto di Francesca Fialdini arriverà anche Fabrizio Biggio, attualmente impegnato ogni giorno su Rai Radio2 accanto a Fiorello nel programma La Pennicanza. Il conduttore parlerà anche del nuovo progetto televisivo in partenza su Rai1, la serie Le libere donne, dove recita accanto a Lino Guanciale. La fiction – che andrà in onda in sei episodi distribuiti in tre prime serate – racconta la figura dello psichiatra e scrittore Mario Tobino. La vicenda è ambientata negli anni Quaranta nel reparto femminile dell’ospedale psichiatrico di Maggiano, vicino Lucca. La storia segue il giovane medico alle prese con un sistema sanitario rigido e repressivo, in cui prova a introdurre uno sguardo più umano verso le pazienti ricoverate.

Spazio poi alla comicità con due artisti molto amati dal pubblico: Francesco Cicchella e Angelo Pintus. I due comici, che in più occasioni hanno condiviso palco e progetti con imitazioni e sketch, racconteranno i loro nuovi spettacoli teatrali. Cicchella è attualmente in tournée con Tante belle cose, uno show che alterna parodie, numeri musicali e imitazioni, in cui l’artista immagina un viaggio nel futuro per fare il punto sulla propria carriera. Pintus, invece, sta girando l’Italia con Nabana, spettacolo dal ritmo serrato con improvvisazione, osservazioni sulla vita quotidiana e gag dedicate alle dinamiche di coppia.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

La nuova puntata condotta da Francesca Fialdini va in onda domenica 4 gennaio dalle 17.20, subito dopo la conclusione di Domenica In con Mara Venier. Come di consueto, la puntata è trasmessa anche su RaiPlay dove rimane visibile anche nei giorni successivi alla diretta.