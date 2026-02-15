Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 15 febbraio: Gigliola Cinquetti tra gli ospiti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Torna l’appuntamento con le emozioni e le storie di Da noi… A ruota libera: domenica 15 gennaio dalle 17.20 in poi Francesca Fialdini accoglierà nel suo salotto tanti ospiti che si racconteranno a cuore aperto, tra carriera e vita privata. La puntata del talk show questa domenica si inserisce in un clima di grande fermento, con il Festival di Sanremo alle porte: la kermesse musicale prenderà infatti il via il 24 febbraio.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 15 febbraio

Nuovo appuntamento con Da noi… A ruota libera: Francesca Fialdini torna con una nuova puntata ricca di ospiti amati dal grande pubblico, che si racconteranno tra carriera e vita privata. Tra i protagonisti di domenica 15 febbraio c’è Gigliola Cinquetti: la voce simbolo della canzone italiana parlerà di musica e di scelte di vita lontane dai riflettori. La cantante ripercorrerà le tappe più importanti del suo percorso nella musica, delle due volte sul palco dell’Ariston con Non ho l’età – brano del 1964, poi vincitore anche dell’Eurovision Song Contest – e con Dio, come ti amo… due anni dopo, nel 1966.

Spazio poi alla comicità con Valeria Graci, attrice brillante che alterna teatro e televisione, pronta a raccontarsi tra carriera e dimensione familiare; e nota anche come membro del duo comico Katia (ovvero Katia Follesa) & Valeria, per anni protagoniste di Zelig.

Gli altri ospiti del programma

Francesca Fialdini ospiterà nel salotto di Da noi… A ruota libera anche un ospite che è già stato uno dei protagonisti del programma: torna infatti Enzo Miccio, già presenza fissa di Domenica In e qui in una veste più personale: non mancherà, insieme all’esperto di moda, un dibattito sulla sua visione estetica, senza dimenticare i tanti aneddoti professionali che lo hanno reso un volto celebre del piccolo schermo.

Atmosfere internazionali poi con Amii Stewart, interprete di successi disco diventati celebri, che con la padrona di casa parlerà del legame speciale costruito negli anni con l’Italia. Considerata una delle voci che ha segnato in modo indelebile l’immaginario della disco music internazionale, diventando un simbolo di eleganza e potenza vocale tra la fine degli anni Settanta e gli Ottanta, la cantante parlerà anche della tournée che la sta portando in giro per la Penisola e che sta registrando il “tutto esaurito” nei teatri delle città più importanti.

Fedele al format del programma, Francesca darà voce a una storia di vita straordinaria. Spazio infatti alla testimonianza di fede e impegno sociale con Don Davide Banzato, sacerdote e divulgatore, impegnato nel dialogo con i giovani e nella promozione di percorsi di crescita personale. Il prete è autore dei bestseller Tutto ma prete mai (2021) e Cerca il tuo orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi (2023) con Papa Francesco, entrambi pubblicati da Piemme, e del libro per ragazzi Un pezzo di Cielo solo per te (ElectaJunior 2024).

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

La nuova puntata condotta da Francesca Fialdini va in onda domenica 4 gennaio dalle 17.20, subito dopo la conclusione di Domenica In con Mara Venier. Come di consueto, la puntata è trasmessa anche su RaiPlay dove rimane visibile anche nei giorni successivi alla diretta.