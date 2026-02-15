Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 15 febbraio

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Mara Venier

La domenica pomeriggio di Rai1 si conferma un appuntamento imperdibile per milioni di italiani. Oggi, 15 febbraio, a partire dalle ore 14:00, Mara Venier torna al timone di una nuova e ricchissima puntata di Domenica In. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, la “zia più amata d’Italia” non sarà sola: al suo fianco ritroveremo la squadra composta da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Domenica In, le anticipazioni del 15 febbraio

Il clima in studio è già elettrico, e il motivo è presto detto: la kermesse canora più importante d’Italia è ormai alle porte. La puntata si aprirà infatti con un collegamento attesissimo con Carlo Conti. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2026 si collegherà direttamente dalla Città dei Fiori per svelare in anteprima retroscena, curiosità e le ultime novità a pochi giorni dal debutto sul palco dell’Ariston. Un momento dedicato a tutti i “sanremesi” che attendono di scoprire come Conti intenda onorare la tradizione e l’innovazione musicale di quest’anno.

La musica resterà protagonista assoluta anche in studio con la presenza di Nek. L’artista, reduce dall’esperienza a The Voice Kids, si racconterà a tutto tondo in un’intervista che spazierà dai successi della sua lunga carriera ai dettagli della sua vita privata. Proprio in procinto di dare il via al suo nuovo tour europeo, Filippo Neviani regalerà al pubblico una performance live con alcuni dei suoi brani più celebri, in un momento di grande energia.

Per il grande schermo, sarà invece ospite Anna Ferzetti. L’attrice presenterà il film Domani interrogo, l’ultima fatica del regista Umberto Carteni in arrivo nelle sale il prossimo 19 febbraio. La pellicola affronta il delicato e attuale tema della scuola, evidenziando uno spaccato generazionale su cui Mara Venier e la sua ospite avranno modo di riflettere.

Gli altri ospiti

Non mancheranno i momenti di forte intensità emotiva. In occasione del centenario della nascita di un gigante della musica italiana, Claudio Villa, il salotto di Domenica In ospiterà la vedova Patrizia Baldi insieme alle figlie Andrea Celeste e Aurora. Sarà l’occasione per ricordare l’uomo dietro l’artista, tra aneddoti inediti e l’eterno amore dei fan per il “Reuccio”.

Altrettanto toccante sarà il tributo a Sammy Basso, il giovane biologo simbolo di forza e determinazione scomparso nel 2024. I genitori, Amerigo e Laura Lucchin, saranno in studio per presentare il libro Sammy, una vita da abbracciare, un’opera che racconta la straordinaria lezione di vita lasciata dal ragazzo che ha commosso l’Italia con il suo sorriso e la sua instancabile voglia di fare ricerca.

La seconda parte della trasmissione lascerà spazio all’approfondimento dei fatti della settimana. Mara Venier e Tommaso Cerno dialogheranno con i giornalisti Antonio Caprarica e Giovanni Terzi per commentare i principali eventi nazionali e internazionali.

Per chiudere in bellezza, non mancheranno le rubriche “firmate”: Enzo Miccio ci trasporterà nel glamour del passato raccontando l’iconica e tormentata storia d’amore tra Liz Taylor e Richard Burton, mentre Teo Mammucari gestirà l’immancabile dose di ironia e adrenalina con il gioco telefonico La cassaforte di Domenica In, pronto a regalare premi e sorrisi ai telespettatori da casa.