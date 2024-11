A casa di Ilary Blasi e Totti, dove hanno trascorso momenti felici

Bellissimi, ricchi e innamorati per 20 anni: Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati, senza dubbio, tra le coppie più famose dello showbiz italiano. La loro famiglia è a dir poco splendida, e da qualche anno ha anche conquistato il mondo dei social. Ed è proprio da qui che possiamo catturare qualche scorcio della casa in cui la bella conduttrice e il suo ex marito hanno vissuto per molto tempo. Ecco la loro lussuosissima dimora.

La casa di Ilary Blasi e Francesco Totti

Parlare di casa è quasi riduttivo: Ilary e Francesco hanno vissuto in una mega villa nel cuore dell’Eur, uno dei quartieri più prestigiosi di Roma. Si tratta di un’abitazione con ben 36 stanze, perfetta per accogliere una famiglia numerosa come la loro. Un luogo in cui anche i tre ragazzi nati dal loro amore, Cristian, Chanel e Isabel, hanno ampio spazio per divertirsi e ritagliarsi la propria privacy. A proposito di privacy: i due ex coniugi non hanno mai amato molto mettere in mostra la loro vita quotidiana, ed è per questo che sono state abbastanza rare le foto che immortalavano gli interni della loro casa.

Tuttavia, qualche scatto su Instagram ci ha rivelato un gran lusso. Saloni enormi riccamente arredati, con divani in pelle e in tessuto, un bel camino per scaldare l’atmosfera e pavimenti in legno e in marmo. Anche nei bagni il lusso è di casa, con rivestimenti marmorei che spiccano su tutto. Per quanto riguarda gli esterni, un grande giardino circonda la villa, ed è ovviamente tenuto alla perfezione. Dalle ampie vetrate con cui la casa si affaccia all’aperto si può vedere una splendida piscina e un gazebo dove accogliere gli amici durante la stagione calda.

Ma non solo: nel corso degli anni, Ilary e Francesco Totti avevano reso l’abitazione il loro perfetto nido d’amore. Vi avevano aggiunto tanti dettagli per personalizzarla, tra cui una sala cinema, una palestra per tenersi in forma, un piccolo centro termale e dei campi all’aperto (in particolare, uno da paddle e uno da calcetto). Nel corso della loro lunga relazione, avevano fatto in modo che tutto fosse super tecnologico, con un occhio di riguardo all’ambiente con sistemi ecologici che permettono lo smaltimento dei rifiuti e il raccoglimento dell’acqua piovana, ad esempio.

Una villa, che più che un nido d’amore, appare come una vera e propria reggia: pare infatti che il valore totale della proprietà si aggiri intorno ai 18 milioni di euro. Una cifra che aumenta, se si tengono in conto anche i costi di gestione dell’immobile.

Ilary Blasi e Francesco Totti, la fine di un amore

È questa, dunque, la splendida casa in cui Ilary e Francesco hanno coltivato amorevolmente la loro famiglia. Un luogo in cui, per anni, i due volti più amati di Roma sono stati molto felici. Poi, qualcosa si è rotto: dopo periodi molto difficili tra litigi, allontanamenti e tradimenti, i due hanno scelto di separarsi definitivamente.

A nulla è servito il tentativo di Francesco Totti, intervenuto duramente sul suo canale Instagram, di mettere un freno alle indiscrezioni che parlavano di divorzio. Dopo un vero e proprio allontanamento bomba annunciato anche in Unica, il racconto Netflix di Ilary Blasi, ora i due sono impegnati in una “guerra” per la separazione.

Lui accanto a Noemi Bocchi, la donna con cui ha ufficializzato la relazione dopo la fine del suo matrimonio, lei insieme a Bastian Muller. I due non sono ancora riusciti a ottenere un accordo per il divorzio, ma pare che ora Hilary sia felice con la sua nuova dolce metà tanto che stia pensando di trovare una nuova casa in cui iniziare la loro vita insieme lasciando così quella in cui ha vissuto il suo matrimonio.