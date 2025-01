“Francesco Totti e la figlia Chanel hanno vissuto un momento complesso”: l’indiscrezione

Fonte: IPA Francesco Totti

Francesco Totti e sua figlia Chanel sono da sempre molto affiatati, ma anche nel loro rapporto non sono mancate delle incomprensioni. La 17enne avrebbe infatti vissuto un momento difficile con suo padre nei mesi della separazione da Ilary Blasi, come riportano alcune indiscrezioni.

Il difficile momento di Francesco e Chanel

Chanel Totti è una delle adolescenti più invidiate d’Italia: seguitissima sui social, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi sfoggia look impeccabili, mostra le sue vacanze da sogno e appare in perfetta forma fisica. Eppure anche lei si è trovata a fare i conti con un rapporto non sempre idilliaco con i genitori. In particolare, nei difficili mesi della separazione tra i due, il rapporto della ragazza con suo padre si sarebbe fortemente incrinato. Lo ha raccontato il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, spiegando che, tuttavia, la “maretta” sarebbe passata.

“Francesco e Chanel hanno vissuto un periodo molto complesso del loro rapporto dopo la separazione dell’ex calciatore da Ilary Blasi che li ha portati a un momento di allontanamento”, si legge sul magazine. A turbare Chanel potrebbe essere stata la relazione extra-coniugale del padre, e potrebbe essersi decisa a prendere le parti di sua madre, almeno in un primo momento. Tuttavia, il riavvicinamento tra i due non pare essere sopraggiunto con estremo ritardo, anche in virtù del grande affetto che da sempre lega Francesco ai suoi figli.

La serenità ritrovata di Chanel e suo padre

Oggi il rapporto tra Chanel e Francesco Totti sembra essere tornato quello di un tempo. Lo testimoniano i social in cui appaiono alcuni scatti da una vacanza che la ragazza si è concessa in compagnia del padre e di Noemi Bocchi ai Caraibi. Un ritratto sereno di una moderna “famiglia allargata”, che rende onore alla maturità della 17enne. Inoltre, sempre secondo Oggi, il Pupone avrebbe dato piena disponibilità per organizzare l‘imminente 18esimo della figlia, previsto per il prossimo maggio.

Lecito aspettarsi una festa in grande stile: per il momento non trapelano dettagli, ma è possibile che l’evento veda la partecipazione sia di Ilary Blasi che di Francesco Totti, coinvolti ancora in una lunga battaglia legale per il divorzio. Che sia la buona occasione per riappacificarsi?

Il futuro di Chanel Totti

Legatissima alla mamma Ilary, Chanel condivide con lei anche una certa somiglianza, e in molti si chiedano se non voglia seguirne le orme. A fugare ogni dubbio a proposito è stata proprio l’ex letterina, che ha parlato della sua secondogenita a Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli: “A mia figlia Chanel piacciono molto i social, ma solo i social, non la televisione. Non mi ha mai parlato di televisione. Lei ancora sta facendo l’ultimo anno di scuola, quindi l’obiettivo per il momento è diplomarsi. Dopo di che vorrei che continuasse a studiare e abbinare la sua passione. Ci sono tanti escamotage oggi per lavorare con i social, master, lauree brevi che ruotano intorno”.

La showgirl ha quindi precisato: “I figli sono un po’ lo specchio dei genitori, in qualche modo emulano, prendono ispirazione. Se a lei piace fare questo, magari… Lei usa i social, ma al momento in maniera amatoriale, spontanea; brancolando nel buio, vedremo”. L’appuntamento? Al post diploma.