Totti e Chanel sempre più lontani a causa di Noemi Bocchi: “È gelosa del suo passato familiare”

Il legame tra Francesco Totti e Chanel è sempre più fragile: padre e figlia sarebbero sempre più lontani a causa di Noemi Bocchi

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Chanel e Francesco Totti

Il rapporto tra Francesco Totti e la figlia Chanel è sempre più logoro: tra i due ci sarebbe una certa distanza, dovuta a una serie di tensioni familiari che avrebbero radici anche nella gelosia di Noemi Bocchi, attuale compagna dell’ex capitano della Roma. Chanel, da sempre legatissima alla madre Ilary, non avrebbe condiviso alcune dichiarazioni e decisioni del padre, mentre lui non vedrebbe di buon occhio la sua idea di costruirsi una carriera nel mondo della tv.

Francesco Totti e Chanel, rapporti tesi: c’entra Noemi Bocchi

Tra Francesco Totti e Chanel le cose si sarebbero fatte complicate: a rivelarlo è il settimanale Oggi, secondo cui alla base delle tensioni familiari ci sarebbe anche la gelosia di Noemi Bocchi, attuale compagna dell’ex capitano della Roma. Stando a quanto si legge sul giornale, Bocchi non solo sarebbe infastidita dal passato sentimentale del suo attuale compagno con Ilary Blasi, ma anche dal fatto che l’ex marito della conduttrice continui essere ancora legato ai ricordi degli anni passati insieme a lei.

“Sarebbe gelosa del suo passato familiare“, fa sapere il giornale. E questo avrebbe creato tensioni con Chanel, che è “notoriamente legatissima alla madre”. A confermare questa ipotesi, il settimanale Oggi non tralascia nulla e menziona anche la smentita recente del calciatore sulla dedica “6 Unica!”, dedicata a sua detta ai tifosi della curva della Roma e non a Blasi, come invece per quasi 25 anni tutti avevano pensato.

Una spiegazione che avrebbe sorpreso anche i familiari più stretti: “La vera ragione di questo clamoroso dietrofront sarebbe la cieca gelosia nei confronti della Blasi da parte di Bocchi. Pare infatti che l’ex campione non possa nemmeno pronunciare il nome di Ilary senza procurare irritazione nell’attuale fidanzata“.

La gelosia di Noemi Bocchi e il lavoro in tv di Chanel

La gelosia di Noemi Bocchi avrebbe incrinato non solo l’equilibrio della coppia, ma anche quello dei rapporti familiari. Chanel starebbe soffrendo non solo per le tensioni tra i genitori dopo la separazione, ma anche per questa gelosia di Bocchi e per le divergenze legate alle sue aspirazioni a lavorare nel mondo dello spettacolo.

L’ex calciatore, infatti, non vedrebbe di buon occhio il desiderio della figlia di lavorare in televisione: già in passato si era parlato di una sua possibile partecipazione a Ballando con le Stelle, poi sfumata prima dell’annuncio ufficiale, si dice proprio a causa del padre. Il Pupone non sarebbe però riuscito a impedirle di partecipare a Pechino Express 2026, a cui parteciperà insieme a Filippo Laurino, figlio dell’agente di Ilary Blasi, Graziella Lopedota.

E mentre infiammano le polemiche, Ilary Blasi non riesce a non cogliere l’occasione per lanciare l’ennesima bordata a Francesco Totti e alla sua compagna, come fa sapere sempre Oggi: “In tutto ciò, la Blasi ha risposto all’ex marito con la stessa moneta: la conduttrice è apparsa infatti in una storia su Instagram con una maglietta recante la scritta ‘Se lallero’. Breve e pungente, a Roma con questa espressione s’intende ‘Sì, come no…’”, si legge.

