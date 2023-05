Chanel Totti compie 16 anni: gli auguri di mamma Ilary (con frecciata a Noemi)

Fonte: IPA Mamme e figlie vip: uguali e bellissime

Chanel Totti compie 16 anni e per festeggiare si è concessa una romantica giornata in compagnia della sua dolce metà. Ma a occupare il posto più importante nel suo cuore è ovviamente la mamma, Ilary Blasi, che per l’occasione ha condiviso un tenero messaggio di auguri con delle foto ricordo che la ragazza ha prontamente ripostato tra le sue storie di Instagram. E una frase che, a dirla tutta, ha il sapore di una frecciata (non troppo velata) a Noemi Bocchi, nuova compagna di papà Francesco.

Ilary Blasi, i teneri auguri a Chanel per i suoi 16 anni

La mamma è sempre la mamma (tra l’altro si festeggia proprio domani) e Ilary Blasi per i suoi figli ha sempre cercato di esserlo nel senso più profondo del termine. Non solo la donna che li ha messi al mondo, ma una complice e una confidente, un punto di riferimento e un sostegno nei momenti belli come in quelli più difficili. E Chanel Totti sa bene di essere molto fortunata.

La figlia della conduttrice e di Francesco Totti diventa sempre più bella e dimostra di avere molto in comune con Ilary. E no, non parliamo soltanto della lunga chioma bionda o della passione per abiti e accessori alla moda: ad accomunarle è anche un forte temperamento, lo stesso che consente loro di sorvolare sulle critiche che spesso sono affilate come rasoi.

Ilary Blasi non poteva mancare all’appello in un giorno tanto importante per la sua “piccola” e ha condiviso tra le storie di Instagram degli scatti dolcissimi. Oltre a mostrare alcune foto di Chanel da bambina, ha condiviso un suo ritratto quando, giovanissima, era proprio in dolce attesa della figlia: tuta arancione e pancino scoperto, il suo sorriso basta a spiegare l’emozione di una donna che si prepara a diventare mamma per la seconda volta (Cristian era già nato).

“Ti auguro una vita intensa e ricca di sorprese – ha scritto a corredo della foto – e di sentirti sempre libera di fare le tue scelte. Ti amo tanto”. La dichiarazione d’amore e l’augurio più bello di una mamma per la sua giovane figlia, con tutta la vita davanti.

Chanel Totti, le parole per la mamma con frecciata a Noemi

Da giovane social addicted quale è, Chanel Totti non ha perso tempo per ricondividere sul suo profilo Instagram gli auguri della mamma. Ma non si è limitata a mostrare ai suoi follower la foto della Blasi col pancino, quando era incinta di lei. Chanel ha voluto aggiungere qualche parola che, in verità, hanno tutta l’aria di essere una frecciata (non troppo velata) alla nuova compagna di papà Francesco, Noemi Bocchi.

“L’unica per me, ti amo con tutta me stessa”, ha scritto la ragazza. Messaggio che potremmo tradurre in un unico modo: di mamma ce n’è una sola e nessuno potrebbe mai sostituirla. Quale figlia non lo penserebbe, in fondo?

Noemi Bocchi sembra non aver dato troppo peso alle parole di Chanel, anzi non è sfuggito agli utenti di Instagram la totale assenza di auguri e messaggi per la figlia del compagno. A onor del vero, però, per la flower designer questa giornata ha un significato importante: il 13 maggio è il compleanno del figlio Tommaso ed è a lui che – com’è ovvio – sta dedicando ogni attenzione. Discorso diverso per Francesco Totti che è molto legato alla figlia e ha scelto di celebrarla con un dolcissimo scatto che li ritrae insieme, quando era soltanto una bambina.

Chanel Totti, compleanno super lusso con mamma Ilary e il fidanzato

Chanel ha deciso di trascorrere questa giornata con la mamma e non in un posto qualunque. Come mostrano le immagini su Instagram, Ilary Blasi ha regalato alla figlia un weekend al Grand Hotel Villa Castagnola di Lugano, in Svizzera, una location da sogno immersa nel verde e con vista mozzafiato sul lago.

Mamma e figlia, però, non sono da sole. È sempre Instagram a rivelare la presenza di Cristian Babalus, il nuovo fidanzato di Chanel, balzato agli onori della cronaca per via di una bufera scatenata su TikTok dalla sua ex. La giovane coppia sembra felice e, a quanto vediamo, non hanno perso tempo per fare le presentazioni in famiglia. Mamma Ilary approva!