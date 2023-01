Chanel Totti sulle orme di mamma Ilary, divide la svolta “influencer” della quindicenne

Fonte: IPA Ilary Blasi e Chanel Totti

Gli ultimi mesi non devono essere stati facili per i tre figli della coppia Totti/Blasi che nel giro di poco tempo hanno assistito a tutte le fasi della separazione dei genitori ,che non è stata tra le più pacifiche, e pagato le conseguenze di questo addio anche sulla propria pelle.

I tre pargoli dell’ex coppia – Cristian, Chanel e Isabel – hanno trascorso infatti le prime classiche vacanze da figli di separati, in parte con la mamma e in parte con il papà e, proprio in questo ultimo periodo, una di loro è diventata una piccola grande star dei social.

Chanel Totti sulle orme di mamma Ilary Blasi

È da qualche tempo che il profilo Instagram di Chanel Totti, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, è aperto. E – complice anche la crociera extralusso con i fratelli, il papà e Noemi Bocchi – in queste ultime settimane la ragazza è stata più attiva che mai sui social.

Ormai arrivata a 228 mila follower su Instagram sembra proprio che la quindicenne (due volte) figlia d’arte abbia tutte le carte in regola (e forse anche il desiderio) di seguire le orme di mamma Ilary. D’altronde, la stessa Ilary prima di diventare una letterina, una velina e poi una showgirl a tutti gli effetti ha iniziato a fare i primi passi nel mondo dello spettacolo da piccolissima, tra pubblicità e sporadiche apparizioni in film di registi anche del calibro di Dino Risi.

Proprio come mamma Ilary a Bangkok (dove ha trascorso il Capodanno insieme al compagno Bastian), anche Chanel ha pubblicato sulle stories di Instagram diversi spezzoni della sua vacanza oltreoceano e alcuni scatti dei griffatissimi look sporty chic che ha deciso di indossare.

Sguardo sicuro e pose super instagrammabili, la sicurezza in sé stessa e la capacità di bucare l’obiettivo Chanel l’ha davvero presa tutta dalla mamma.

Chanel Totti e la svolta da “influencer” che divide il web

La storia dei figli d’arte, come ad esempio quella di Aurora Ramazzotti, lo insegna: non sempre quando si ha il privilegio di avere due genitori famosi la vita è più facile, anzi…

Purtroppo, infatti, sulla svolta da “influencer” di Chanel Totti il web è più che diviso. Se sotto i suoi post non mancano commenti ricchi di complimenti, sono tantissimi anche quelli che tendono a giudicarla per alcune pose o scatti (specialmente in costume) considerati un po’ troppo eccessivi per una ragazza così giovane.

“Rifatta”, “dimostri cinquant’anni”, “quanto esibizionismo” sono solo spezzoni di frasi non proprio gentili nei confronti di Chanel la quale sembra non accusare, quantomeno pubblicamente, il colpo.

Probabilmente, proprio perché figlia di genitori da sempre sotto i riflettori e su cui si è scritto tutto e il contrario di tutto, Chanel sa benissimo che non c’è nulla di male in quello che sta facendo e nel mostrarsi sicura di si sé nonostante le critiche. Probabilmente Chanel sa che a smuovere certe parole c’è una buona dose di invidia e che la malizia è tutta negli occhi di chi guarda e non nello scatto in costume di una bellissima ragazza spensierata che si gode la propria vacanza dopo un anno non facile.