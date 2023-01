Ilary Blasi, prosegue la vacanza extralusso ma Bastian continua a nascondersi

Per la maggior parte di noi le prime festività natalizie dopo la fine di un matrimonio durato 17 anni sarebbero state difficili da affrontare, ma noi (purtroppo) non siamo Ilary Blasi.

La showgirl, infatti, si è più che goduta questa pausa natalizia, a partire dallo scorso ponte dell’Immacolata dove si è concessa un lungo weekend a Saint Moritz, fino ad arrivare ai primi giorni del 2023 trascorsi in tutto relax in Thailandia.

Ilary Blasi, una sirena in Thailandia ma Bastian continua a nascondersi

Dopo un breve periodo di semi-silenzio social in cui Ilary Blasi si è limitata a postare qualche scatto dandoci anche uno spunto per l’outfit di Capodanno 2023, è da qualche giorno che la conduttrice è tornata a pubblicare spezzoni della sua vacanza in Thailandia nelle stories.

Dopo averci mostrato in che modo ha trascorso il suo scoppiettante Capodanno, Ilary proprio in queste ore è riapparsa su Instagram rilassata, felice e in splendida forma.

Nei brevi video che ha diramato, infatti, la Blasi si è fatta immortalare mentre passeggia (fasciata da un luccicante vestito da sirena) su una spiaggia dalla candida sabbia e ha postato qualche scatto in cui ha sfoggiato un corpo super tonico nonostante la luculliana e instagrammabile colazione che si è concessa per la Befana.

A quanto pare, la showgirl in queste ore ci tiene proprio a (di)mostrarsi serena e sorridente ma, d’altronde, chi non lo sarebbe dopo giorni trascorsi tra hotel di lusso insieme a un nuovo aitante compagno?

Al di là della palese (e ostentata) serenità di Ilary, quello che fa strano a molti è che la presentatrice non si sia mai mostrata insieme a Bastian Muller, benché l’imprenditore sia stato al suo fianco h24 e vi sia molto probabilmente lui dietro l’obiettivo degli scatti e dei video pubblicati a favor di follower dalla showgirl.

Il motivo per cui Bastian ha deciso di non farsi vedere è ad oggi sconosciuto – e incomprensibile – visto che la sua relazione con la Blasi è ormai più che ufficiale da qualche settimana e che tutti, complici le cronache rosa, sanno benissimo che la coppia si è concessa una fuga d’amore in Thailandia.

Fonte: IPA

Ilary Blasi, vacanze da sogno aspettando l’Isola dei Famosi

Lontanissima dal cliché della moglie tradita e abbandonata,Ilary Blasi si è goduta alla grandissima le vacanze natalizie che per la maggior parte ha trascorso con le amiche e il neo compagno.

Già nel weekend dell’Immacolata, Ilary si era dedicata una lussuosa fuga dalla città in quel di Saint Moritz insieme alla figlia più piccola, Isabel, all’amica e collega di sempre Michelle Hunziker e Bastian.

Dopo il Natale poi passato con la famiglia d’origine, Ilary è subito volata in Thailandia dove ha trascorso il Capodanno e i primissimi giorni dell’anno sola con la sua nuova fiamma che – a detta di persone a lei vicine – la starebbe rendendo davvero felice.

Anche Francesco Totti, con Noemi Bocchi e le figlie Chanel e Isabel, ha voluto allontanarsi dall’Italia per Capodanno. Sia Ilary che Francesco, probabilmente, sono ormai in procinto di tornare nel Belpaese per riprendere gli impegni lavorativi.

Ilary, in particolare, si metterà di certo presto al lavoro sulla prossima edizione dell’Isola dei Famosi che inizierà dopo la fine del Grande Fratello Vip. Per ora vi è solo qualche anticipazione per quanto riguarda il format 2023 del suvivor show e i futuri naufragi; mentre si sa poco e nulla sul nuovo inviato che sostituirà Alvin, anche se alcune voci hanno spifferato che Ilary avrebbe puntato una delle star del momento che sarebbe in trattativa per il ruolo: Can Yaman.