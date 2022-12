“Isola dei Famosi 2023”, prime anticipazioni: tutte le scelte di Ilary Blasi

La data di partenza dell’Isola dei Famosi 2023 non è ancora stata fissata, ma c’è già grande curiosità attorno a uno dei reality show più seguiti in Italia, condotto nuovamente da Ilary Blasi. I provini sono stati ovviamente già avviati, e la ricerca del cast è una delle parti più impegnative, perché è proprio la chiave del successo di ogni show. La Blasi sa che deve dare il massimo, soprattutto dopo essere stata sotto i riflettori per la sua separazione da Francesco Totti. Scopriamo le prime anticipazioni.

Isola dei Famosi 2023, le prime anticipazioni

“Come lo scorso anno: idea che vince non si cambia. All’Isola dei Famosi ritornano le coppie. Nella precedente edizione la soluzione di aver scelto i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi o Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro era piaciuta agli autori. E ora che si sono riaperti i casting, stanno cercando nuove coppie e nuove storie da raccontare”, una delle anticipazioni più intriganti sull’Isola dei Famosi 2023 è stata svelata proprio sulle pagine di Chi.

Le dinamiche create dalle coppie all’Isola dei Famosi 2022 sono state in effetti interessanti: basti pensare al successo ottenuto dai Tavassi, enormemente amati per la loro complicità, ma anche per aver sempre dimostrato un carattere forte e individuale. Fare coppia non significa per forza che bisogna andare d’accordo a tutti i costi: Ilary Blasi questo lo sa bene, e probabilmente è proprio la dinamica su cui vuole puntare.

Isola dei Famosi 2023, i primi nomi

Non è chiaro per il momento chi coglierà al volo l’opportunità di partecipare all’edizione del 2023 dell’Isola dei Famosi. Naturalmente ci sono già i primi nomi, ma è ancora presto per definirli ufficiali. Ilary Blasi avrebbe puntato sulla figlia di Al Bano – Jasmine Carrisi – in coppia con la madre, Loredana Lecciso. L’indiscrezione è stata confermata dalla Carrisi al settimanale Nuovo.

“Quando si parla di reality sono sempre un po’ indecisa. Da un lato mi piacerebbe, dall’altra invece mi blocca l’idea di sottrarre tempo alla musica”. Quest’ultima sarebbe la sua priorità. Un po’ tutti i giornali, poi, si sono lanciati in ipotesi sui concorrenti, come Pipol che ha ipotizzato la presenza di Dayane Mello, o ancora Vero ha dato quasi per certa Pamela Prati, reduce dall’esperienza al GF Vip 7.

Un altro nome comparso nella rosa dei possibili concorrenti è quello di Veronica Cozzani, la mamma di Belen: nel 2022 abbiamo visto la coppia padre-figlio in gara, ovvero Jeremias e Gustavo Rodriguez. Ma la Cozzani è da escludersi, dal momento che lei stessa aveva smentito la possibilità di partecipare a qualsiasi reality show (certo, potrebbe sempre aver cambiato idea in merito).

Quando inizia l’Isola dei Famosi 2023

Sebbene le prime anticipazioni già ci abbiano incuriosite su quello che vedremo, ma è ancora presto per ipotizzare una data di partenza ufficiale. In ogni caso, il reality show approderà in televisione in primavera, come di consueto dopo la fine del GF Vip 7. Per la Blasi ovviamente sarà una opportunità per dedicarsi al lavoro e dimenticare così la sua separazione da Totti: al suo fianco c’è già l’imprenditore Bastian Muller.