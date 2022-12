Look di Capodanno definitivo: la maxi camicia di Ilary Blasi è l’idea che cercavi

Fonte: IPA Ilary Blasi ci svolta il Capodanno con il suo look

“Cosa fai a Capodanno?” è di certo la domanda che più ci hanno posto in questi ultimi giorni (e forse settimane) ed è probabile che a una manciata di ore dal 31 dicembre una risposta finalmente siamo in grado di darla.

Messa da parte l’annosa questione sul dove (e come) salutare il 2022 per dare il benvenuto al 2023, ora c’è un altro dilemma che ci affligge e che è oggetto di un nuovo quesito e di interminabili telefonate con le amiche: cosa ti metti a Capodanno?

La risposta dovrebbe dipendere dalla location in cui abbiamo deciso di festeggiarlo: è ovvio che per una cena informale a casa con amici opteremo per un tipo di look; mentre in un locale o per una cena fuori vogliamo essere più eleganti.

A venirci inconsapevolmente in aiuto per il look di Capodanno definitivo è stata a sorpresa Ilary Blasi in uno dei suoi recentissimi scatti social.

Look di Capodanno dell’ultimo minuto? La maxi camicia di Ilary Blasi è la risposta

Dopo il ponte dell’Immacolata trascorso con l’amica Michelle Hunziker (e Bastian Muller) e il Natale in famiglia – mentre i figli erano con Francesco Totti – Ilary Blasi ha deciso di dedicarsi un’altra vacanza e ha scelto come meta Bangkok.

La showgirl, che tornata in Italia dovrà mettersi al lavoro sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, passerà il Capodanno in Thailandia con il nuovo compagno anche se lui non è ancora apparso negli scatti e nelle stories che la showgirl ha pubblicato su Instagram.

Quel che è però apparso nelle foto social di Ilary è un outfit che per molte di noi potrebbe essere l’idea definitiva per un look di Capodanno dell’ultimo secondo.

Ilary Blasi, biondissima e splendente, si è difatti fatta immortalare (da Bastian?) in un paio di scatti figura intera (in cui sullo sfondo possiamo ammirare il panorama in notturna di Bangkok) dove indossa una maxy camicia nera e un paio si tronchetti con tacco a punta.

Super versatile, la camicia nera può essere indossata (se abbastanza lunga anche senza nulla sotto, come nel caso di Ilary, oppure con un paio di shorts) l’ultimo dell’anno giocando – a seconda di dove lo trascorreremo – con gli accessori.

Look Capodanno 2023: gli accessori di tendenza

Trovare una maxi camicia nera non è difficile e, se per una informale cena in casa va bene anche lasciarla “al naturale” come ha fatto Ilary, questo indumento con l’aiuto di una cinta può trasformarsi anche in un mini dress più elegantino.

In più, su un indumento così basic è possibile anche giocare tantissimo con gli accessori più di tendenza, come borsette luccicanti, stivali dai colori stravaganti, tronchetti olografici o decolleté gioiello.

Ilary, dal canto suo, ha reso la camicia molto glam con l’aggiunta di bracciali e di orecchini luminosissimi, oltre che grazie a un make up tutto incentrato su labbra rossissime che a Capodanno sono d’obbligo, come lo sono gli slip (nuovi) della stessa nuance.

Infine, per quanto riguarda i capelli, l’acconciatura dipende sempre dalla location e da come abbiamo deciso di sfruttare la camicia nera: se la lasciamo morbida, anche in questo caso possiamo prendere spunto dalla Blasi e dalla sua chioma mossa pressoché al naturale; in alternativa, possiamo sbizzarrirci con pony tail, chignon oppure mollettine di strass e cerchietti che, anche quest’anno, sono estremamente trendy!