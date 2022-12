Ilary Blasi e Totti, come hanno trascorso le feste: l’assenza che fa rumore

Il primo Natale da “separati”: Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati ormai da diversi mesi. Al loro fianco ci sono nuove presenze: Totti ha trascorso le festività insieme alla compagna Noemi Bocchi. La Blasi, invece, ha ricercato la vicinanza della sua famiglia, con le sorelle. Un momento di pace e di serenità per entrambi, senza particolari dissidi.

Ilary Blasi, Natale in famiglia senza Bastian

Ilary Blasi non ha perso tempo e ha voluto trascorrere questo momento di festa con la sua famiglia di origine. Il primo Natale senza Francesco Totti, dopo vent’anni d’amore insieme e tre figli: dal suo profilo Instagram, la Blasi ha condiviso qualche momento insieme alle sorelle Melory e Silvia. Ovviamente si sono dedicati alla preparazione del sontuoso pranzo di Natale, ma c’è una assenza che ha fatto rumore.

Di recente, infatti, la Blasi ha trascorso il weekend sulla neve insieme a Bastian: un momento per loro, in cui è stata presente anche l’amica Michelle Hunziker. Nonostante la vicinanza, il Natale non lo hanno trascorso insieme. C’è ancora Capodanno, e le feste non sono ancora finite. “Ilary ripete di aver passato con Bastian giornate divertenti e meravigliose. È molto presa da questo uomo”, ha confessato un’amica della conduttrice dell’Isola dei Famosi sulle pagine di Chi.

Francesco Totti, il primo Natale con Noemi Bocchi

Francesco Totti, d’altro canto, ha ormai cambiato casa e ha scelto di trasferirsi insieme a Noemi Bocchi a Roma nord. I lavori della nuova abitazione sono terminati in tempo per le feste, così da permettere alla coppia di stare insieme. Naturalmente, in quell’attico della Capitale si è consumato un Natale in famiglia, il primo lontano dalla Blasi per Totti.

Anche in questo caso il giorno di festa è trascorso nel calore natalizio della famiglia, tra momenti di intimità e di relax: Francesco ha giocato a tombola con Noemi, il fratello Riccardo e con i figli. Con loro presente anche Isabel, che si è divertita con Sofia, la figlia di Noemi Bocchi e Mario Caucci, il suo ex marito. Le piccole sembrano aver stretto un legame solido.

Con chi hanno trascorso il Natale i figli di Totti e Ilary

Tutto è cambiato per i figli di Ilary Blasi e Francesco Totti: nel giro di pochi mesi si sono ritrovati a fronteggiare la separazione dei genitori e anche la presenza di nuove figure nella loro vita. Per fortuna, però, il cambiamento è stato gestito in modo sapiente: Cristian, Chanel e Isabel sono stati anche lasciati liberi di scegliere con chi trascorrere le feste, così da non creare dissidi.

La figlia Chanel ha così condiviso anche uno scatto insieme al papà, pubblicato sul suo profilo Instagram. La Blasi ha trasformato la villa dell’Eur in una sorta di villaggio di Babbo Natale, e il 25 sono stati invitati il padre Roberto, gli zii, la mamma Daniela e le sorelle Silvia e Melory. Presente anche Cristian, e il cugino di Totti, Angelo Marrozzini, che è rimasto affezionato alla Blasi.

Naturalmente dopo Natale c’è Capodanno: secondo il Corriere della Sera, Totti avrebbe in previsione di partire insieme a Noemi Bocchi per una meta esotica, ma sconosciuta. I festeggiamenti non sono solo legati al nuovo anno, ma anche al loro primo anniversario: secondo quanto svelato da Francesco al Corriere, proprio un anno fa il suo legame con Noemi si faceva più serio. Ilary ritroverà Bastian per un brindisi? Chissà.