Chi veste Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Minimalismo sofisticato e dettagli capaci di raccontare una storia: è questa la nuova cifra stilistica di Ilary Blasi. Alla vigilia del Grande Fratello Vip 2026 aveva dichiarato il suo intento con chiarezza: “Voglio essere pulita, con un tocco di originalità e un particolare che dia personalità”.

Una visione che si traduce, puntata dopo puntata, in una narrazione estetica coerente e contemporanea. I look abbandonano gli eccessi del passato per abbracciare un’eleganza più misurata, fatta di silhouette essenziali e accenti studiati, mai casuali.

Dietro ogni scelta, due stylist di fiducia che ormai accompagnano l’ex moglie di Francesco Totti da anni, confezionando per lei un guardaroba che dialoga con le firme più autorevoli della moda italiana ed internazionale. Il risultato è un equilibrio raffinato tra rigore e identità, dove ogni outfit diventa una dichiarazione di stile.

L’abito nero di Ilary Blasi alla prima puntata del Grande Fratello Vip 2026

Per il debutto del Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi si è affidata alla sensualità essenziale di Dsquared2, indossando un lungo slip dress in seta nera. Le spalline sottilissime, la scollatura profonda e la linea fluida che accarezza la silhouette hanno costruito un’immagine sofisticata e senza tempo, sospesa tra sobrietà e allure hollywoodiana.

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Stessa grammatica visiva per gli accessori: nessuna stravaganza ma solo due bracciali Juste un Clou di Cartier. Discreti ma riconoscibili, a illuminare l’intero outfit. La scollatura maxi e ai piedi pumps in vernice scura, sottili e affilate.

A completare, l’hairstyling firmato dall’amica di sempre Alessia Solidani: capelli sciolti, leggermente ondulati, con una riga laterale profonda che ha incorniciato il volto con naturalezza. Un perfetto bilanciamento tra austerità e charme.

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Il tailleur bianco di Ilary Blasi alla seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026

Per la seconda serata del Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi ha optato per una luminosità eterea, costruendo una mise che gioca sul contrasto tra purezza e bagliori inattesi.

Il bianco è stato protagonista assoluto, declinato in un completo ancora una volta firmato Dsquared2 con pantaloni palazzo a vita bassissima che allungano la figura.

A spezzare la linearità la camicia in seta trasparente di Phaeonia, impreziosita da un colletto nero tempestato di cristalli. Un dettaglio couture che cattura luce e definisce l’intero outfit.

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In questo caso nessun gioiello proprio per lasciare lo spazio al colletto, che domina. Ai piedi, immancabili, i tacchi vertiginosi di Le Silla, che hanno aggiunto femminilità.

Cambio di registro anche per l’hairstyling: via le onde morbide, spazio a una piega liscia con riga centrale, capace di esaltare le sfumature bionde. Un’evoluzione stilistica che conferma la volontà di Ilary di raccontarsi attraverso dettagli misurati ma incisivi.

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Il look cipria di Ilary Blasi alla terza puntata del Grande Fratello Vip 2026

Alla terza puntata del GF Vip 2026 Ilary Blasi ha sfoggiato quello che a primo impatto sembra essere un abito a sirena ma in realtà è una costruzione più sofisticata e contemporanea.

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La scelta è ricaduta su Elisabetta Franchi, con un ensemble composto da body e gonna perfettamente coordinati in una delicata tonalità cipria. Il body, sensuale ma misurato, si distingue per la sgambatura alta e per lo scollo con torchon che disegna un drappeggio morbido sul busto, lasciando le spalle scoperte.

La gonna aderente segue le linee del corpo con precisione sartoriale, animata da drappeggi elaborati che scolpiscono i fianchi e aggiungono profondità alla silhouette. Le scarpe, nella stessa nuance, completano il look in un gioco ton-sur-ton raffinato e coerente.

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A chiudere, un semi raccolto studiato per valorizzare il viso e lasciare spazio a orecchini pendenti. Un look indubbiamente costruito su armonia e fluidità.