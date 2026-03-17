Ilary Blasi, quanto è alta: il suo segreto a 10 anni dalla prima edizione del GF Vip

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IPA Ilary Blasi, quanto è alta

Ilary Blasi non è mai stata una conduttrice “neutra”: è difficile restare indifferenti davanti al suo modo di stare in scena. Diretta, ironica, spesso imprevedibile. Ed è forse proprio questo il motivo per cui il suo ritorno alla guida del Grande Fratello Vip, a dieci anni dalla prima edizione, suona come qualcosa di più di un semplice revival televisivo.

Era il 2016 quando Ilary Blasi dava il via alla versione vip del reality portando sul palco uno stile riconoscibile fin da subito. Oggi le dinamiche cambiano, la televisione anche, ma il punto di partenza resta lo stesso: Ilary e quel suo modo personalissimo di stare in diretta.

Nel frattempo, tra una stagione e l’altra, resta una curiosità che continua a tornare ciclicamente: quanto è alta Ilary Blasi?

Quanto è alta Ilary Blasi

Ilary Blasi è alta circa 1 metro e 68 centimetri, l’altezza giusta per muoversi in scena con quella naturalezza che negli anni è diventata la sua cifra.

Anche perché con l’altezza, e più in generale con la sua immagine, Ilary ci ha sempre giocato. Nel corso degli anni ci ha abituati a tacchi altissimi e abiti che slanciano la figura, ma senza mai diventare “intoccabile”.

La conduttrice non ha mai nascosto di non essere grande fan dei tacchi vertiginosi:e infatti in tanti si ricorderanno quelle chiusure di puntata, dopo ore di diretta, quando a un certo punto si sfilava i tacchi senza troppi pensieri.

Ed è proprio in questo che emerge il suo lato più riconoscibile: quello spontaneo, divertito, mai troppo filtrato. Ilary non si limita a condurre, ma sembra sempre raccontarsi un po’ lasciando spazio a battute, reazioni, piccoli momenti fuori copione che diventano subito parte dello show.

I centimetri, alla fine, restano sullo sfondo. Quello che arriva davvero è l’energia con cui occupa la scena: libera, istintiva e sempre pronta a sorprendere.

Ilary Blasi e il ritorno al GF Vip

Tornare al Grande Fratello Vip oggi significa inevitabilmente confrontarsi con un passato molto preciso.

Era il 2016 quando Ilary Blasi portava in prima serata il Grande Fratello Vip, dando al reality un tono preciso fin dalla prima puntata: più leggero, più ritmato. Accanto a lei, allora, c’era Alfonso Signorini in veste di opinionista: un ruolo che negli anni si sarebbe trasformato fino a renderlo il conduttore ufficiale.

Oggi, a distanza di dieci anni, il ritorno di Ilary ha il sapore di un passaggio che si chiude e si riapre insieme. Nel frattempo il programma è cambiato, si è allungato e si è adattato a un pubblico diverso, ma quell’equilibrio tra racconto e intrattenimento resta il suo punto più delicato.

E anche lontana da quella conduzione, Ilary non è mai uscita davvero dal racconto del Grande Fratello Vip: il ritorno arriva dopo stagioni rumorose, tra cambi di rotta e discussioni che hanno inevitabilmente alzato l’asticella. Le aspettative ci sono, e si sentono.

Lei però sembra giocarla a modo suo. Senza irrigidirsi, senza trasformare tutto in una prova da superare. Ilary torna da protagonista, ma con quell’aria da spettatrice divertita che non ha mai perso davvero. E forse è proprio questo il punto: lasciare che il resto succeda, come sempre, in diretta.