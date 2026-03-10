Ilary Blasi, in attesa del GF Vip ammette: “Sono divisiva. O piaccio tanto o nulla”

Ilary Blasi torna alla conduzione del Grande Fratello Vip con un format rinnovato e si stupisce dell’affetto dei fan, confessando un mix di ansia e curiosità

Ilary Blasi sta per tornare alla guida di uno dei reality più chiacchierati della televisione italiana e, come spesso accade quando si parla di lei, il dibattito è già acceso ancora prima dell’inizio del programma. Il ritorno al Grande Fratello Vip segna infatti un momento importante nella carriera della conduttrice romana, che proprio con questo format aveva conquistato il pubblico negli anni passati. Ma la stessa Ilary sembra essere perfettamente consapevole di una cosa: il suo modo di stare in televisione non mette tutti d’accordo.

Con la schiettezza che da sempre la contraddistingue, ha ammesso senza troppi giri di parole che il suo stile divide. Non cerca di piacere a tutti e, forse proprio per questo, continua a essere uno dei volti più riconoscibili della tv italiana.

Grande Fratello Vip, Ilary Blasi sorpresa per l’affetto dei fan

Ilary Blasi sta scaldando i motori per l’avvio della nuova edizione del Grande Fratello Vip in partenza il prossimo 17 marzo, ma il suo ritorno ha già acceso la curiosità dei fan del programma: se negli anni infatti il reality ha cambiato volto più volte, l’associazione tra Ilary Blasi e il format è rimasta comunque molto forte.

Non sorprende quindi che la scelta di riportarla alla conduzione sia stata accolta come un ritorno alle origini e la stessa Ilary, in un’intervista rilasciata su Sorrisi e Canzoni, ha raccontato di vivere questa nuova avventura con entusiasmo, ma anche con quella naturale tensione che accompagna ogni debutto televisivo: “Sono sorpresa da questa ondata di affetto del pubblico che mi ha travolto dopo l’annuncio del mio ritorno alla conduzione. Il Grande Fratello Vip è nato con me, quindi ci sta di avere ricordi belli. Ma io mi sorprendo sempre perché penso di essere divisiva: o ti piaccio tanto o non ti piaccio affatto”, ha dichiarato la conduttrice, consapevole che il suo approccio alla conduzione non convince sempre tutti.

Chi la segue da tempo però lo sa bene, Ilary ha costruito la sua immagine pubblica su spontaneità, ironia e una certa leggerezza che spesso rompe gli schemi della conduzione tradizionale: non ama prendersi troppo sul serio, scherza con gli ospiti, improvvisa battute e affronta anche i momenti più tesi con un sorriso. Un approccio che negli anni le ha portato una schiera di fan fedelissimi ma anche qualche critica.

C’è infatti chi la trova irresistibile proprio per quel suo modo diretto e disinvolto di stare davanti alle telecamere e chi, invece, preferirebbe una conduzione più formale.

Ilary Blasi, le novità del suo Grande Fratello Vip 2026

Il ritorno di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip ha anche un forte valore simbolico: quando il reality debuttò, fu proprio Ilary Blasi a guidarlo nelle prime edizioni, contribuendo a definirne il tono e lo stile.

Negli anni successivi il programma è passato ad altri conduttori, ma per molti telespettatori il suo nome è rimasto indissolubilmente legato alla versione vip del reality, e lei un po’ sente questa responsabilità: “Ho un po’ di ansia da prestazione. C’è sempre un momento in cui mi chiedo: ‘Ma che devo fare?’. Però poi, se c’è da ballare, si sa, io sono una che balla. Io mi voglio divertire, perché il GF Vip è intrattenimento. Parto tranquilla, in allegria, ma se succede qualcosa e bisogna prendere in mano la situazione, lo faccio” ha dichiarato.

Questa nuova edizione tra l’altro promette alcune novità: innanzitutto dovrebbe avere una durata più breve rispetto alle stagioni passate e, accanto alla conduttrice, ci saranno due opinioniste dal carattere molto diverso ma entrambe forti e riconoscibili: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Su di loro Ilary ha dichiarato: “Sono curiosa e felice di questo nostro tris di donne perché, quando lavoro, io faccio sempre squadra. Cesara e Selvaggia saranno la mia cartina di tornasole: avranno occhi e orecchie per captare gli umori del pubblico sulle dinamiche all’interno della Casa. Coglieranno tanti dettagli, quelli che a me, impegnata a condurre, magari possono sfuggire”.

Anche il cast ufficiale promette bene grazie a personaggi che stanno già facendo discutere come Paola Caruso, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini.

Per Ilary Blasi, però, tutto questo fa parte del gioco: dopo anni di carriera e dopo un periodo personale molto intenso, la conduttrice sembra affrontare questo nuovo capitolo con lo stesso spirito di sempre, fatto di leggerezza, ironia e della consapevolezza che, nel mondo dello spettacolo, essere divisivi può essere anche una forza.