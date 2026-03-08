Grande Fratello Vip, svelato il cast completo: da Francesca Manzini a Raimondo Todaro

IPA Ilary Blasi

Il Grande Fratello sta per ricominciare: la data è fissata per il 17 marzo, giorno in cui la porta rossa si riaprirà di nuovo per accogliere i concorrenti di questa edizione. Torna la versione Vip, dopo l’esperimento a settembre con la versione Nip. A condurre troviamo una veterana del reality show, con la sua firma inconfondibile: Ilary Blasi. E ora sono stati svelati i Vip al completo, in un annuncio corale avvenuto su Instagram alle 19 dell’8 marzo.

Grande Fratello Vip, annunciato il cast completo

La Porta Rossa del Grande Fratello sta per accogliere un cast variegato, tra volti storici della TV e non solo. L’annuncio conferma il ritorno di Adriana Volpe, che dopo i ruoli di concorrente e opinionista sceglie di mettersi di nuovo in gioco. Ritroviamo l’energia di Antonella Elia, un vero pilastro dei programmi cult che hanno fatto la storia del piccolo schermo.

Il mondo dei reality è ampiamente rappresentato. Da Temptation Island arrivano Lucia Ilardo, pronta a farsi conoscere oltre la sua passata storia d’amore, e Raul Dumitras, volto seguitissimo dal pubblico giovane. Non manca il tocco di Uomini e Donne con l’imprenditore catanese Nicolò Brigante. Confermata anche l’indiscrezione su Raimondo Todaro: l’ex prof di Amici è pronto per diventare protagonista assoluto della Casa.

Francesca Manzini porterà le sue imitazioni e la sua simpatia travolgente, affiancata dalla verve comica di Dario Cassini e dall’esperienza di Marco Berry. Tra i concorrenti annunciati ci sono Ibiza Altea, modella dalla forza straordinaria, e GionnyScandal. Un’edizione corale che vede anche protagonisti Alessandra Mussolini, Paola Caruso, Blu Barbara Prezya, Renato Biancardi e Giovanni Calvario.

Poco prima dell’annuncio su Instagram, Paola Caruso aveva confermato a Verissimo la sua partecipazione al GF: “Paola Caruso è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip“, ha anticipato Silvia Toffanin. La Caruso ha detto che il suo pensiero è volato subito al figlio Michele: “So già che mi mancherà da morire, perché ho soltanto lui. È l’amore della mia vita. Mi sono però attrezzata. Avrò una sua foto sul comodino, così almeno lo guarderò”.

Le novità del Grande Fratello Vip

Il countdown sta per finire. La data da segnare sul calendario è martedì 17 marzo, quando le luci dello studio di Canale 5 si accenderanno per dare il via alla prima serata. Oltre alla classica messa in onda televisiva, potremo seguire ogni dinamica e ogni colpo di scena su Mediaset Infinity. A guidare il cast verso questa edizione non di certo facile del GF troviamo Ilary Blasi. A commentare le vicende dei concorrenti saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Il GF torna così con una “nuova” veste, ma soprattutto con una condottiera che conosce molto bene le dinamiche del reality show, avendolo già condotto: Ilary Blasi. Lei ha accettato l’era post Alfonso Signorini, che si è autosospeso da Mediaset dopo la vicenda di Fabrizio Corona sul canale Falsissimo. L’edizione Nip non ha portato i frutti sperati, nonostante il marchio del GF rimanga “forte”, il reality più longevo della televisione. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserva questa edizione.