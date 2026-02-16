Adriana Volpe torna al Grande Fratello per “colpa di Beppe Convertini”

Adriana Volpe pronta a tornare al Grande Fratello a sei anni dalla prima partecipazione: tutta "colpa" di Beppe Convertini che le avrebbe soffiato un lavoro in Rai

IPA Beppe Convertini e Adriana Volpe

Adriana Volpe è pronta a tornare al Grande Fratello, nella nuova edizione condotta da Ilary Blasi. Dopo essere stata concorrente nel 2020 e opinionista nel 2021-2022, pare che la conduttrice abbia deciso di tornare nella Casa più spiata d’Italia dopo aver perso un lavoro in Rai a causa di Beppe Convertini.

Adriana Volpe al Grande Fratello dopo il caso Convertini

L’indiscrezione arriva dal sempre ben informato Giuseppe Candela che sul settimanale Chi annuncia il ritorno di Adriana Volpe al Grande Fratello 2026. La bionda presentatrice avrebbe deciso di accettare l’offerta Mediaset dopo aver perso un importante ingaggio in Rai.

Stando all’indiscrezione riportata dal giornalista, la Volpe sarebbe stata in lizza per condurre Linea Verde Tradizioni, uno spin off dello storico titolo in onda su Rai 1. Ma il programma non avrebbe ancora trovato una collocazione in palinsesto e sembra inoltre che l’azienda di Viale Mazzini abbia deciso di affidarlo a Beppe Convertini, che ha già condotto in passato Linea Verde.

Insomma, davanti ad un clima di incertezza, Adriana Volpe avrebbe deciso di ributtarsi sull’usato sicuro, in un reality show che le ha dato tanto in passato e che potrebbe riservare altre belle sorprese in futuro. Anche perché la sua avventura nel 2020 si è interrotta bruscamente: Adriana, tra le più amate di quella edizione vinta poi da Paola Di Benedetto, è stata costretta a lasciare il gioco per la morte del suocero.

“Il GF Vip mi ha valorizzata, mi ha dato la libertà”, ha ammesso in passato Adriana Volpe. Dopo la partecipazione allo show la sua vita è cambiata dal punto di vista professionale e umano. Ha conquistato un pubblico diverso da quello della Rai, ha divorziato dall’ex marito Roberto Pali – non senza una dolorosa battaglia legale – e ha un nuovo amore: Dario Costantini.

Adriana Volpe e il resto del cast del Grande Fratello 2026

Il nome di Adriana Volpe al Grande Fratello 2026 è stato confermato, oltre che da Candela, anche da Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo ha poi svelato altri potenziali concorrenti: pare sia certa la presenza di Antonella Elia e Francesca Manzini.

Si vocifera inoltre dell’ex iena Marco Berry e di due personaggi di Temptation Island: Raul Dumitras e Ary, ex tentatrice che ha attirato l’attenzione per l’intesa nata con Valerio Ciaffaroni, uno dei fidanzati in gioco. Avrebbero invece rifiutato Giulio Berruti, ex fidanzato di Maria Elena Boschi, e Walter Zenga.

Il nuovo Grande Fratello con Ilary Blasi dovrebbe iniziare lunedì 16 marzo o martedì 17 marzo. Stando a quanto annunciato da Mediaset, la prossima edizione segnerà un cambiamento significativo rispetto al passato. Il format verrà rivisitato, pur mantenendo intatta l’identità che ha reso il Grande Fratello un appuntamento centrale del palinsesto televisivo italiano fin dal suo debutto.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire al pubblico un racconto più concentrato, capace di valorizzare dinamiche, relazioni e conflitti senza dispersioni.

Con questa nuova edizione del GF, Mediaset vuole rilanciare uno dei suoi show di punta, adattandolo ai tempi e alle esigenze di un pubblico in evoluzione.

Sei settimane, un racconto più intenso e un format rivisitato: il Grande Fratello si prepara a tornare, promettendo una stagione diversa, più concentrata e, nelle intenzioni, più coinvolgente.