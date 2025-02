Adriana Volpe sul fidanzato Dario Costantini: “Ci siamo avvicinati in punta di piedi”

Fonte: IPA Adriana Volpe

Adriana Volpe è innamorata e non lo nasconde. Ospite nel salotto de La Volta Buona, la conduttrice ha speso qualche parola sul suo nuovo compagno, Dario Costantini. I due fanno coppia fissa ormai da quasi un anno e Caterina Balivo ha colto l’occasione per ripercorrere la loro storia, dal primo incontro sul set del programma Cerchiamo te: missione lavoro a oggi.

Adriana Volpe parla del fidanzato Dario Costantini

Parlare della sua nuova relazione non era in programma, almeno per lei. Nel bel mezzo del salotto de La Volta Buona dedicato ai tradimenti, tema affrontato abbastanza spesso da Caterina Balivo e dai suoi ospiti (si è parlato anche di Achille Lauro “amante” di Chiara Ferragni), l’attenzione si è spostata su una storia che coi tradimenti ha davvero poco a che vedere.

Così Adriana Volpe ha ripercorso le tappe di un amore nato da poco meno di un anno, dal primo incontro sul set di Cerchiamo te: missione lavoro, programma che ha condotto su Rai 2 nel 2024. Il format prevedeva l’incontro con esponenti del mondo dell’imprenditoria italiana e tra questi c’è stato proprio lui, Dario Costantini.

Quello è stato un momento cruciale per la Volpe, da subito rimasta molto colpita: “Lo guardavo negli occhi, ascoltavo ovviamente le sue risposte, però guardavo oltre quella profondità di sguardo – ha spiegato la conduttrice, parlando dell’intervista al compagno -. Sai quando dicono Cupido che lancia una freccia? Io in quel momento mi sono sentita trafitta“. E ancora: “Che persona profonda, seria, affidabile. (…) Conoscendolo, ci siamo avvicinati in punta di piedi, mi ha colpito la serietà. È una persona riservata, garbata, estremamente educata e poi una cosa che mi piace tantissimo di lui è il senso di responsabilità”.

Sono parole che fanno eco a quanto aveva già rivelato nello studio di Verissimo: “Per anni mi sono sentita forte da single, vivendo per questi due amori. Proprio quando non ci credevo più, galeotto è stato il lavoro. (…) Ho intervistato una persona che aveva carattere. Io però guardavo i suoi occhi ed erano quelli di una persona buona. Occhi che non vedevo da tanto tempo. (…) Si è accostato a me con delicatezza, anche nel cercare di capire chi fossi io dietro al personaggio. Non era curioso di capire il mio passato ma attento a non toccare nervi scoperti, aggravando le mie ferite. Con lui sto bene ed è un uomo davvero molto attento e premuroso”.

Chi è Dario Costantini

Lontano dal mondo dello spettacolo, quell’apparizione televisiva di Dario Costantini è stata una fortunata eccezione. Classe 1975, attualmente è amministratore delegato e socio della Costantini S.R.L., azienda piacentina che si occupa di impianti di condizionamento e tecnologici. L’imprenditore ha anche ricoperto il ruolo di presidente della CNA di Piacenza per dieci anni, fino al 2017, poi di presidente della CNA Emilia Romagna.

Infine, è stato eletto presidente della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa. “Con grande onore sono stato eletto alla presidenza della nostra Confederazione, una grande comunità di imprenditrici e imprenditori. In questa fase di ripartenza del Paese non potrà non esserci un ruolo rilevante del rinascimento dell’artigianato italiano”, le sue parole dopo aver ricevuto l’incarico.