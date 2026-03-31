La combo Alessandra Mussolini e Antonella Elia crea dissensi: "Vipera 1 e vipera 2": ce n'è però anche per Ibiza, che ora rischia dopo il suo attacco

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ANSA Le pagelle del GF VIP: quinta puntata del 30 marzo

Numerose le polemiche nella quinta puntata del Grande Fratello Vip, caratterizzata anche da scontri. Il solito mix, insomma, con una punta di ben nota ironia. Ecco il meglio e il peggio di quanto andato in onda lunedì 30 marzo.

Il ciclo fantasma – Episodio I. Voto: 0

Iniziamo subito con un voto zero perché ha dell’incredibile quanto accaduto tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe. La prima ha di fatto preso di mira la conduttrice. L’ha accusata di protagonismo per aver pronunciato un’intera ricetta ad alta voce (per la figlia a casa), per poi darle dell’isterica in seguito alla sua reazione emotiva.

La seconda l’ha accusata d’aver mentito in merito al suo ciclo, così da evitare una prova. Affiancata dall’amica, che ha aggiunto frasi delicate come: “Magari ha il tri-ciclo. Se lei ha il ciclo, io sono incinta”.

Secondo il loro parametro, chi subisce certe frasi non dovrebbe reagire ma “stare allo scherzo”, perché “non è successo niente”. Chi attacca, fa le regole del gioco, dunque. Ilary Blasi vorrebbe ignorare il tutto, anche perché la Mussolini è un personaggio importante nel gioco, e così cede il compito di critica a Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Un po’ comodo così.

Emozioni ammesse solo con i propri figli. Voto: 6

Scherzo organizzato ad Alessandra Mussolini, alla quale hanno fatto sparire tutte le pizzette fritte preparate. L’arrabbiatura è passata dopo aver scoperto che la mandate era sua figlia Clarissa. Si commuove nel rivederla e poi ancora nel ricevere il videomessaggio da Romano e Caterina, gli altri due suoi figli.

Da madre a madre, Adriana Volpe si è sentita tradita. Bullizzata per aver condiviso un momento a distanza con sua figlia. Perché, viene da chiedersi, ci sono emozioni di serie A e serie B? La risposta è sempre la solita in questi casi e inizia così: “Perché io so’ io, e voi…”.

Lui, lei e l’altra (fuori). Voto: 6

Una delle dinamiche più riproposte in questi anni dal Grande Fratello è quella del triangolo. A volte sono totalmente interni, a volte (nella maggior parte dei casi) vedono uno dei partecipanti all’esterno.

Si parla così di Raimondo Todaro e Francesca Manzini. Tra loro c’è un’intesa, lei ha fatto intendere d’avere un certo interesse ma, ufficialmente, si parla di amicizia. Il ballerino è fidanzato, anche se intende tutelare l’identità della compagna, che lo ha fatto rinascere sentimentalmente dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca.

In casa credono nella storia ma lui gela gli animi, almeno per ora. Con una mancanza di rispetto alquanto palese, Cesara Buonamici dice alla Manzini di non arrendersi. Cita Bridget Jones, parla di passaggio dall’amicizia all’amore che segue vie sconosciute, e la incita a ballare, perché quello aiuta molto.

Sarebbe tutto così irrispettoso, se non si sentisse il rumore dello sfogliare delle pagine della sceneggiatura. Il confronto o l’arrivo di una dichiarazione pubblica sono quotati miseramente. Non vale neanche la pena scommettere.

Lacrime di mamma. Voto: 7

Adriana Volpe non si è lasciata intimidire e vive quest’esperienza come vuole, con tutta l’emotività del caso. Il GF le ha riservato una sorpresa, facendole trovare alcuni cuscini e peluche della sua bambina: Giselle.

Sente enormemente la mancanza di sua figlia e si distende sul divano per poter vedere un suo videomessaggio. Immediate le lacrime, per poi esplodere in un gran sorriso nel momento in cui la piccola entra in casa. Abbracci e ancora abbracci, baci e un tuffo tra i cuscini. La giusta cura dopo tanta amarezza.

Antonella Elia vs Ibiza

È divertente, per quanto in maniera amara, rendersi conto di come Antonella Elia sappia riconoscere gli sbagli, ma soltanto negli altri. Si è scagliata contro Ibiza, rea d’aver etichettato Blu come “gattamorta”.

La ragazza si è scusata in diretta, sottolineando d’aver dato un’immagine della gieffina non veritiera. Nel corso del suo sfogo, la Elia ha detto: “Lei ha dei comportamenti che sono surreali. Prende una donna a caso e la massacra”. Un nuovo capitolo si aggiunge alla serie: fai quello che dico, non quello che faccio.

Giovanni eliminato. Voto: 6

Metà casa si è schierata contro Giovanni. Ilary lo ha fatto sedere sulla poltrona rossa in salone, dedicata a chi è sotto accusa. Anche Dario, ormai eliminato, ne ha da dire contro di lui. Per Cesara lui è totalmente finto: “Un prodotto da scaffale”.

Selvaggia Lucarelli è di tutt’altro parere, anche perché, dice, che strategia sarebbe quella di mettersi contro mezza casa. Il pubblico è però in disaccordo, e infatti lo ha eliminato al televoto. Le percentuali parlano chiaro, con appena il 5.92% che si è schierato in suo favore: Antonella 21.09%, Francesca 18.62%, Raul 13.81%, Adriana 11.08%, Lucia 10.31%, Marco 9.95%, Ibiza 9.22%.

Nuove nomination

C’è poco pepe nelle nomination degli uomini. La cosa più interessante che accade è l’ex aequo tra Raimondo e Marco. A scegliere chi mandare al voto è Renato, che indica Todaro. Tutto qui. Il voto delle donne, tra palese e segreto, è invece tutt’altra cosa.

È tempo di “vendetta” trasversale nei confronti di Ibiza, a partire da Antonella. Il suo voto è noto a tutti e dice di non approvare il suo comportamento. Anche stavolta, da sottolineare, com’è possibile che non si renda conto d’avere lo stesso comportamento.

Ibiza restituisce il favore, mentre Francesca sale a bordo del treno polemica. Vota la modella “perché non è giusto”. Cosa? L’atteggiamento verso Blu. Alla fine fa sempre bene seguire il trend del momento e mostrarsi coinvolte.

Dal canto suo, Blu non poteva fare altrimenti, “perché delusa”, e il suo voto è palese. In segreto la nomina anche Lucia. È Ibiza a finire in nomination, ma qualcosa serpeggia e potrebbe avere un impatto in seguito. Francesca non ha tanti amici (di sicuro tra le ammiratrici non c’è la fidanzata di Todaro, ma questo è un altro discorso) e viene accusata d’essere una giocatrice.