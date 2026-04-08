Grande Fratello Vip, le pagelle della settima puntata: la Mussolini esagera (4), brutta figura per Biancardi (3)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La settima puntata del Grande Fratello Vip è all’insegna delle lacrime e di nuove tensioni. Lo scontro fra Antonella Elia e Alessandra Mussolini rischia, ancora una volta, di degenerare, mentre il tanga-gate fra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sfiora l’assurdo. Per fortuna ad alleggerire la serata ci pensa Ilary Blasi che commuove con l’incontro emozionante fra Raimondo Todaro e la figlia Jasmine.

Alessandra Mussolini provoca Antonella Elia (e sbaglia). Voto: 4

Considerata come la super favorita di questo Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini una puntata dopo l’altra è riuscita a conquistare il pubblico. Ironica, tagliente, forte e senza peli sulla lingua, l’ex politica si è rivelata uno dei personaggi più amati di questa edizione del reality.

La settima puntata del programma però si è aperto con una scena che ha diviso molto i telespettatori, dopo una settimana fatta di scontri e di rabbia nei confronti di Antonella Elia (in aggiunta alla lite della scorsa settimana e il quasi schiaffo a Paola Caruso).

All’inizio della puntata Ilary Blasi ha cercato di creare un dibattito fra le due. “Mi sono sentita tradita dalla sua nomination, Alessandra mi ha delusa – ha confessato Antonella Elia, seduta sul divano della casa -. Pensavo che essendo coetanee e simili ci fosse un’empatia profonda, che andava aldilà del gioco. Ma così non è stato e ora mi chiedo: ma siamo esseri umani o belve sciolte?”.

Alessandra Mussolini però ha rifuggito in ogni modo il confronto e ha preferito passare il tempo a provocare Antonella Elia, forse sperando in una sua reazione eccessiva. Prima ha imitato l’ex amica, scatenando le risate del pubblico in studio e facendo infuriare Antonella, poi le ha sventolato in faccia l’abito rosso, muovendo la gonna.

“Io l’ho nominata perché ha avuto un atteggiamento indisponente e violento nei miei confronti e quelli di Paola Caruso – ha detto la Mussolini -. Antonella è finta, falsa, bugiarda, non sa recitare e piange per finta”. L’atteggiamento dell’ex politica ha fatto infuriare ancora di più la Elia.

“Sei una buffona, modera i termini – ha detto -. Fai gli show, sei patetica, mi fai pena. Mi sto incavolando severamente. Sei una gran buffona e questo che stai facendo ora è l’unico modo in cui tu ormai godi, da secoli”.

A interpretare il pensiero di molti è stata Selvaggia Lucarelli che, interpellata da Ilary Blasi, ha ripreso la Mussolini: “La sceneggiata di Alessandra mi ha dato fastidio. Lei maschera il suo essere provocatrice con questa finta allegria. Stai alzando i toni travestendoti da buffona. Antonella è stata brava a trattenersi, sei stata molto fastidiosa. Non sei una dittatrice, sei una manipolatrice: bravissima a mettere tutti contro tutti, semini zizzania”.

La brutta figura di Renato Biancardi. Voto: 3

La diretta del 7 aprile è stata anche l’occasione per chiarire la situazione fra Renato Biancardi e Lucia Ilardo dopo quello che Ilary Blasi ha rinominato come il tanga-gate. Il cantante e l’ex protagonista di Temptation Island hanno vissuto dei momenti di intimità, ma il loro rapporto non è mai stato chiarito del tutto.

A scatenare la rabbia di Lucia, in particolare, è stato il gesto di Renato che, dopo aver trascorso una notte d’amore con lei, ha ironizzato su un tanga di Blu insieme a Nicolò Brigante.

“Hanno scherzato sull’odore intimo – ha detto Lucia in diretta -. Lui annusa queste mutandine e non mi è piaciuto il gesto. Fino a cinque ore prima, lui era accanto a me a dormire. È stato un atteggiamento che non mi è piaciuto. Capisco lo scherzo e il gioco. Ha ostentato. Le hanno lasciate in giro per casa”.

Renato ha cercato di difendersi, ma non ha convinto nessuno. L’idea di molti è che il cantante non voglia avere nulla a che fare con Lucia Ilardo e che la stia solamente prendendo in giro, avvicinandosi a lei solamente di notte. “Non avevo percepito questo fastidio. Sono stupido – ha provato a spiegare -. Lei è stata zitta con me ed è andata in confessionale a sfogarsi. Mettendo mia figlia in mezzo. Lei era vicino a Nicolò e io non ho detto nulla”.

La nuova alleanza Volpe-Elia. Voto: 6

Dopo settimane di scontri, attacchi e discussioni, Antonella Elia e Adriana Volpe sembrano aver trovato un nuovo equilibrio. Ad unirle la volontà di fare squadra contro Alessandra Mussolini e Paola Caruso. Uno scontro fra quattro donne forti, pronte a dichiararsi guerra. Resta da capire chi la spunterà.

Raimondo Todaro emoziona tutti. Voto: 8

Il momento più emozionante della puntata è stato senza dubbio l’incontro fra Raimondo Todaro e la figlia Jasmine, nata dal legame con Francesca Tocca. I due si sono separati qualche tempo fa e oggi Raimondo vive la condizione di papà separato. Nella casa del GF Vip, il ballerino si è interrogato a lungo riguardo il legame con la figlia e i sensi di colpa nei suoi confronti.

“I miei genitori sono ancora uniti dopo anni, il mio sogno era di dare a mia figlia lo stesso – ha confidato a Ilary Blasi -. Non è successo. So che è amata, ha una super mamma che fa per due e ci tengo a ringraziarla perché Francesca fa un grande lavoro. Mia figlia è serena, non ho sensi di colpa nei suoi confronti. Noi abbiamo fatto il possibile e questo mi dà un certo senso di pace”.

Già qualche tempo fa Raimondo si era aperto riguardo il rapporto con Francesca Tocca, sua ex moglie. “Andiamo molto d’accordo, lei è una persona fantastica – aveva spiegato, parlando della ballerina e mamma di sua figlia Jasmine -. Ho la serenità di dire ‘c’ho provato’, abbiamo fatto il massimo, ma lo sa anche lei. Io per questo posso dire che di rimpianti non ne ho”.