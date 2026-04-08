Grande Fratello Vip, le pagelle della settima puntata: la Mussolini esagera (4), brutta figura per Biancardi (3)

Al Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini esagera, provocando Antonella Elia, mentre Renato Biancardi fa una brutta figura.

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Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

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La settima puntata del Grande Fratello Vip è all’insegna delle lacrime e di nuove tensioni. Lo scontro fra Antonella Elia e Alessandra Mussolini rischia, ancora una volta, di degenerare, mentre il tanga-gate fra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sfiora l’assurdo. Per fortuna ad alleggerire la serata ci pensa Ilary Blasi che commuove con l’incontro emozionante fra Raimondo Todaro e la figlia Jasmine. 

Alessandra Mussolini provoca Antonella Elia (e sbaglia). Voto: 4

Considerata come la super favorita di questo Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini una puntata dopo l’altra è riuscita a conquistare il pubblico. Ironica, tagliente, forte e senza peli sulla lingua, l’ex politica si è rivelata uno dei personaggi più amati di questa edizione del reality.

La settima puntata del programma però si è aperto con una scena che ha diviso molto i telespettatori, dopo una settimana fatta di scontri e di rabbia nei confronti di Antonella Elia (in aggiunta alla lite della scorsa settimana e il quasi schiaffo a Paola Caruso).

All’inizio della puntata Ilary Blasi ha cercato di creare un dibattito fra le due. “Mi sono sentita tradita dalla sua nomination, Alessandra mi ha delusa – ha confessato Antonella Elia, seduta sul divano della casa -. Pensavo che essendo coetanee e simili ci fosse un’empatia profonda, che andava aldilà del gioco. Ma così non è stato e ora mi chiedo: ma siamo esseri umani o belve sciolte?”.

Alessandra Mussolini però ha rifuggito in ogni modo il confronto e ha preferito passare il tempo a provocare Antonella Elia, forse sperando in una sua reazione eccessiva. Prima ha imitato l’ex amica, scatenando le risate del pubblico in studio e facendo infuriare Antonella, poi le ha sventolato in faccia l’abito rosso, muovendo la gonna.

“Io l’ho nominata perché ha avuto un atteggiamento indisponente e violento nei miei confronti e quelli di Paola Caruso – ha detto la Mussolini -. Antonella è finta, falsa, bugiarda, non sa recitare e piange per finta”. L’atteggiamento dell’ex politica ha fatto infuriare ancora di più la Elia.

“Sei una buffona, modera i termini – ha detto -. Fai gli show, sei patetica, mi fai pena. Mi sto incavolando severamente. Sei una gran buffona e questo che stai facendo ora è l’unico modo in cui tu ormai godi, da secoli”.

A interpretare il pensiero di molti è stata Selvaggia Lucarelli che, interpellata da Ilary Blasi, ha ripreso la Mussolini: “La sceneggiata di Alessandra mi ha dato fastidio. Lei maschera il suo essere provocatrice con questa finta allegria. Stai alzando i toni travestendoti da buffona. Antonella è stata brava a trattenersi, sei stata molto fastidiosa. Non sei una dittatrice, sei una manipolatrice: bravissima a mettere tutti contro tutti, semini zizzania”.

La brutta figura di Renato Biancardi. Voto: 3

La diretta del 7 aprile è stata anche l’occasione per chiarire la situazione fra Renato Biancardi e Lucia Ilardo dopo quello che Ilary Blasi ha rinominato come il tanga-gate. Il cantante e l’ex protagonista di Temptation Island hanno vissuto dei momenti di intimità, ma il loro rapporto non è mai stato chiarito del tutto.

A scatenare la rabbia di Lucia, in particolare, è stato il gesto di Renato che, dopo aver trascorso una notte d’amore con lei, ha ironizzato su un tanga di Blu insieme a Nicolò Brigante.

“Hanno scherzato sull’odore intimo – ha detto Lucia in diretta -. Lui annusa queste mutandine e non mi è piaciuto il gesto. Fino a cinque ore prima, lui era accanto a me a dormire. È stato un atteggiamento che non mi è piaciuto. Capisco lo scherzo e il gioco. Ha ostentato. Le hanno lasciate in giro per casa”.

Renato ha cercato di difendersi, ma non ha convinto nessuno. L’idea di molti è che il cantante non voglia avere nulla a che fare con Lucia Ilardo e che la stia solamente prendendo in giro, avvicinandosi a lei solamente di notte. “Non avevo percepito questo fastidio. Sono stupido – ha provato a spiegare -. Lei è stata zitta con me ed è andata in confessionale a sfogarsi. Mettendo mia figlia in mezzo. Lei era vicino a Nicolò e io non ho detto nulla”.

La nuova alleanza Volpe-Elia. Voto: 6

Dopo settimane di scontri, attacchi e discussioni, Antonella Elia e Adriana Volpe sembrano aver trovato un nuovo equilibrio. Ad unirle la volontà di fare squadra contro Alessandra Mussolini e Paola Caruso. Uno scontro fra quattro donne forti, pronte a dichiararsi guerra. Resta da capire chi la spunterà.

Raimondo Todaro emoziona tutti. Voto: 8

Il momento più emozionante della puntata è stato senza dubbio l’incontro fra Raimondo Todaro e la figlia Jasmine, nata dal legame con Francesca Tocca. I due si sono separati qualche tempo fa e oggi Raimondo vive la condizione di papà separato. Nella casa del GF Vip, il ballerino si è interrogato a lungo riguardo il legame con la figlia e i sensi di colpa nei suoi confronti.

“I miei genitori sono ancora uniti dopo anni, il mio sogno era di dare a mia figlia lo stesso – ha confidato a Ilary Blasi -. Non è successo. So che è amata, ha una super mamma che fa per due e ci tengo a ringraziarla perché Francesca fa un grande lavoro. Mia figlia è serena, non ho sensi di colpa nei suoi confronti. Noi abbiamo fatto il possibile e questo mi dà un certo senso di pace”.

Già qualche tempo fa Raimondo si era aperto riguardo il rapporto con Francesca Tocca, sua ex moglie. “Andiamo molto d’accordo, lei è una persona fantastica – aveva spiegato, parlando della ballerina e mamma di sua figlia Jasmine -. Ho la serenità di dire ‘c’ho provato’, abbiamo fatto il massimo, ma lo sa anche lei. Io per questo posso dire che di rimpianti non ne ho”.

Grande Fratello Vip, le pagelle della settima puntata: la Mussolini esagera (4), brutta figura per Biancardi (3)
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