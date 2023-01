Ilary Blasi, dall’hotel da mille e una notte al party più famoso: costi stellari

Una vacanza da sogno: Ilary Blasi ha detto addio a uno degli anni più complicati della sua vita concedendosi un viaggio all’insegna del relax, ma anche del lusso. Il soggiorno in Thailandia ha dei costi stellari, le immagini che ha condiviso la Blasi in questo periodo hanno mostrato location mozzafiato. E non si è fatta mancare neppure la partecipazione a uno dei party più famosi, quello sull’isola di Koh Phangan che si tiene ogni mese.

Ilary Blasi, la vacanza da mille e una notte

Il 2022 per Ilary Blasi è stato un anno difficile: quello delle voci di crisi tra lei e l’ex marito Francesco Totti, che poi sono sfociate nella separazione. E con tutto ciò che ne è seguito: l’intervista dell’ex capitano della Roma, la questione Rolex, la nuova relazione di lui con Noemi Bocchi.

In tutto questo Ilary Blasi non si è mai lasciata andare a commenti, se si esclude il breve video nelle storie Instagram in cui ha fatto un chiaro riferimento ai preziosi orologi al centro di una fitta diatriba.

Ma la vita è andata avanti: al suo fianco ci sarebbe un nuovo compagno, l’imprenditore Bastian Muller, con cui ha trascorso un fine settimana lussuoso in Svizzera. E potrebbe essere proprio con lui che è volata in Thailandia. Nelle storie e nelle foto, poche, che la conduttrice ha condiviso non appare mai con chi si trova, ma ha mostrato diverse location spettacolari.

A partire dal Lebua Hotels and Resorts a Bangkok, che sul sito viene descritto come la prima destinazione verticale al mondo. Al suo interno infatti si trova tutto: lusso, ristoranti stellati su più piani, vista che toglie il fiato sulla città e camere spettacolari ognuna delle quali è una vera e propria suite. Il costo: le stanze hanno un prezzo variabile che parte dai circa 200 euro e arriva a 965 euro a notte, conti alla mano ma non nei giorni di festività.

Poi Ilary si è mostrata al W hotel sull’isola di Koh Samui, resort cinque stelle con spiaggia privata e arredo di design. Qui si soggiorna in vere e proprie ville con terrazza e piscina privata. Nella struttura vi sono anche una spa, palestra, due ristoranti e bar. Anche qui il costo è stellare. Una notte in una villa con piscina privata parte dagli ottocento euro circa: dipende dalle date e dalla camera scelta. Ad esempio, La Repubblica, segnala che dormire in un grande cottage con più camere può arrivare a costare 4400 euro a notte.

Relax e bellezza, Ilary per questa vacanza non ha badato a spese e si è immersa anche nelle tradizioni locali prendendo parte a un party famosissimo.

Ilary Blasi, il party più famoso in Thailandia

Non sta mostrando molto della sua vacanza Ilary Blasi, più concentrata probabilmente al relax e a iniziare l’anno nel migliore dei modi. Però ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram un’esperienza particolare. La conduttrice ha mostrato nelle storie la spiaggia di Koh Phangan e il Full moon party 2022 – 2023 scrivendo “So spcial”. Si tratta di un appuntamento a cui partecipano tantissime persona (il sito dice anche 30mila) che si tiene su una spiaggia lunga circa un chilometro.

Ilary l’ha mostrata dall’alto, trasmettendo a chi la segue la bellezza di quei momenti, e poi in un selfie in cui la si vede felice, con i capelli mossi. Il nuovo anno per la conduttrice sembra proprio essere iniziato con il sorriso.