Ilary Blasi, cifre folli e lusso per il weekend con Bastian. Totti capitolo chiuso

Ilary Blasi ha voltato definitamente pagina: Francesco Totti è ormai un capitolo chiuso. E se prima non sembravano proprio esserci dubbi sul fatto che la showgirl stesse andando avanti con la sua vita, ora questa sensazione è ancora più forte. Complice anche il nuovo amore, un imprenditore tedesco di nome Bastian con cui è stata pizzicata dai paparazzi. I due avrebbero trascorso un weekend romantico a Zurigo, un fine settimana da capogiro complice il lusso dell’hotel il cui costo delle stanze arriva a cifre folli.

Ilary Blasi, weekend romantico con Bastian all’insegna del lusso

Fino a pochi giorni fa Ilary Blasi si è sempre e solo mostrata con la famiglia, figli in primis, e con gli amici. Da quando lei e Francesco Totti hanno annunciato la separazione la conduttrice ha sempre scelto di condividere la propria quotidianità mostrandosi in compagnia degli affetti più cari e vicini. Le voci sulla sua vita privata e su quella dell’ex marito sono state continue, ma lei non ha mai lasciato che prendessero il sopravvento e non ha dato spazio a fraintedimenti o gossip su legami con altri uomini.

Ora però è stata paparazzata con quello che sembra, a tutti gli effetti, essere un nuovo amore. Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti l’ha immortalata in aeroporto a Zurigo con un imprenditore tedesco mentre si baciano e abbracciano. A quanto pare i due avrebbero trascorso un fine settimana romantico in un hotel di lusso.

Si tratterebbe del The Dolder Grand, un albergo dalla storia antica (risale al 1899) e molto elegante che possiede una Spa di 4mila metri quadri. Cinque stelle, vista sulle Alpi direttamente dalle stanze e un design elegante e curato. Ovviamente il costo per soggiornarvi è decisamente alto. Rimanendo nelle stanze di lusso, ad esempio, per una junior suite si arriva a spendere oltre i 1200 euro a notte, 5500 se si sceglie un tipo di sistemazione superiore. Se si provano le varie opzioni, sul sito della struttura, si può verificare che una mastro suite può arrivare a costare oltre 14,500 euro a notte.

Weekend romantico a parte, Francesco Totti è un capitolo chiuso: lui sta andando avanti nella sua relazione con Noemi Bocchi e sono sempre più frequenti le occasioni in cui li si può vedere assieme, a partire dagli eventi ufficiali fino a quelli più di famiglia. E, a quanto pare, anche lei ha voltato definitivamente pagina con questo misterioso Bastian, apparso accanto a lei nelle foto pubblicate dal settimanale Chi.

Bastian, chi è l’uomo misterioso accanto a Ilary Blasi

Tedesco, affascinante, imprenditore: Bastian è l’uomo accanto a Ilary Blasi nelle foto pubblicate su Chi. Di lui si conosce poco, non si sa l’età ma pare che viva a Francoforte. Senza dubbio il linguaggio del corpo tra i due racconta di un rapporto speciale come mostrano gli abbracci e i baci. La relazione sarebbe proprio agli inizi, ma dagli scatti non può sfuggire il fatto che Ilary appaia molto felice. Ma del resto in questi lunghi mesi di separazione da Francesco Totti non si è mai mostrata ferita, non ha mai prestato il fianco al racconto di una donna delusa. Ha lasciato che fossero le sue storie e le foto su Instagram a parlare e quelle riportavano il racconto di una donna serena, attenta alle persone care, pronta a costruire ricordi speciali con la sua famiglia.

Ilary Blasi, presto il ritorno in televisione con lIsola 2023

Mai come quest’anno il ritorno in televisione di Ilary Blasi è stato così atteso. Complice il fatto che lei, dalla separazione con Francesco Totti, abbia tenuto la bocca cucita, fatta salva una frecciatina a mezzo Instagram sui tanto chiacchierati Rolex.

L’attesa non sarà brevissima perché l’Isola in genere è programmata nel palinsesto primaverile dopo la fine del GF Vip ma una cosa è certa: Ilary ci sarà. E questo non era certo fino a poco tempo fa, perché giravano voci secondo le quali si sarebbe voluta prendere un periodo di pausa. Oggi ha raccontato che la decisione di tornare in televisione è arrivata grazie agli affetti più cari: “Spinta e supportata dai suoi familiari e soprattutto dall’amica Silvia Toffanin ha scelto infatti di non sospendere i suoi impegni professionali e di tornare in primavera al timone dell’Isola dei Famosi. In queste ore sono iniziati i primi provini per definire il cast della prossima edizione”.

E quindi non mancano neppure le prime ipotesi su come potrà essere composto il cast di quest’anno, con vip che promettono di saper intrattenere i telespettatori. Intanto Ilary sta andando avanti, vuole chiudere il capitolo della fine del suo matrimonio tornando al lavoro, ma non solo: un nuovo amore sembra aver bussato nella sua vita.