Ilary Blasi dimentica il processo con Francesco Totti. Al primo posto per lei ci sono i figli

Non si parla d’altro che del processo che vede contrapposti gli ex coniugi Ilary Blasi e Francesco Totti: tra i misteri delle borse e dei Rolex, presunti incontri tra gli avvocati, in questi giorni i due sono ancora al centro dell’attenzione. Ogni aspetto è stato sviscerato con attenzione, compreso l’abbigliamento indossato e come sono apparsi i due quando sono arrivati in tribunale. E non stupisce, dunque, che Ilary abbia voluto dimostrate con i fatti, e ancora una volta, come la vita vada comunque avanti e che per lei al primo posto ci sono i figli.

Ilary Blasi, per lei al primo posto ci sono i figli

Da quando questa estate, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato con due comunicati disgiunti la separazione, è stato detto e scritto molto. Le parole, però, dei diretti interessati non sono state tante. L’ex capitano della Roma ha rilasciato, dopo diversi mesi, un’intervista al Corriere della Sera, Ilary ha reso pubbliche le sue posizioni tramite il legale. Entrambi, però, hanno usato i social. Soprattutto la conduttrice che ha condiviso molto della sua vita quotidiana, offrendo al pubblico e ai fan – senza neppure aver bisogno di parlare – un punto di vista diretto su come stia e come passi le sue giornate.

E da quasi tutto ciò che ha mostrato c’è una cosa che emerge con chiarezza: Ilary ha messo al primo posto i figli, il trascorrere tempo di qualità con loro. Negli ultimi tempi l’abbiamo vista condividere momenti spensierati: dalla serata al circo con Isabel, durante la quale ha dato prova anche di un discreto coraggio, alla giornata di volo con la più grande Chanel, sino a – proprio nelle ultime ore – la serata con la più piccola di casa per vedere i Me contro te. Non può mancare anche il primogenito Cristian, al quale la conduttrice ha fatto dei dolcissimi auguri di compleanno.

Concentrata sulla famiglia e sui figli, Ilary si sta dimostrando una mamma attenta e premurosa in un momento difficile per tutti loro.

Anche Francesco Totti non è stato da meno: pur essendo poco attivo sui social, proprio di recente, ha pubblicato nelle storie una foto che lo ritrae con i figli, accompagnata da un brano che è il messaggio più bello.

Ilary Blasi, cosa sta accadendo in tribunale con Francesco Totti

Protagonisti delle udienze in tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono i Rolex e le borse griffate, proprio quegli oggetti di cui aveva parlato l’ex calciatore nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera e su cui poi la conduttrice aveva ironizzato in un video Instagram.

Ma cosa è accaduto? L’11 novembre è stata celebrata la prima udienza proprio per parlare degli orologi che avrebbe sottratto lei e delle borse che avrebbe nascosto lui (poi ritrovate all’interno della villa). Tra i dettagli che hanno maggiormente colpito c’è stata la presenza al braccio di Ilary di una preziosa Chanel, una delle borse sparite. Poi, a quanto pare, i legali delle due parti si sarebbero incontrati: “La loro speranza – scriveva il Corriere della Sera – in questo ritrovato clima di collaborazione, per quanto precaria, è che si possa recuperare un’intesa di massima per la consensuale”.

Gli atteggiamenti tra i due, però, fuori dall’aula sono apparsi tesi: nemmeno uno sguardo o un saluto.