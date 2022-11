Gli auguri di mamma Ilary Blasi al primogenito Cristian nel suo compleanno più difficile

Fonte: IPA Ilary Blasi, gli auguri a Cristian più dolci

In molti ce lo ricordiamo sicuramente bambino quando, con la maglia della Roma, camminava mano nella mano con il papà Francesco Totti nell’immenso campo dello Stadio Olimpico della Capitale. Ma gli anni passano e Cristian Totti, primogenito di Ilary Blasi e dell’ex capitano, oggi compie 17 anni.

Per festeggiare il compleanno del figlio Ilary Blasi, che dalla separazione dal marito è sempre più presenta sui social, ha dedicato due Instagram stories al suo primogenito tirando fuori dal cassetto anche un tenerissimo scatto vintage.

Ilary Blasi, la tenera foto dei primi anni 2000 per festeggiare il compleanno più difficile

Non è difficile credere che quest’anno per Cristian Totti non sia un compleanno facilissimo in quanto è probabilmente il primo che non festeggerà con entrambi i genitori o comunque il primo dalla separazione ufficiale della coppia, annunciata l’11 luglio scorso.

La fine di questo amore (e del matrimonio durato diciassette anni) che ha fatto sognare l’Italia è stata, in quanto tale, molto rumorosa e ricca di dettagli venuti alla luce giorno dopo giorno. Dettagli che è immaginabile possano essere spiacevoli da conoscere per i figli.

Forse è per questo che Ilary Blasi ha deciso di coccolare anche virtualmente il primogenito augurandogli pubblicamente (attraverso le stories di Instagram) un compleanno davvero speciale.

Per l’occasione la conduttrice de L’isola dei famosi ha rispolverato un vecchio scatto del 2005 dove posa con il pancione in bella vista e a fianco un orsetto. La foto, probabilmente, è stata fatta qualche mese dopo il matrimonio con Francesco Totti, celebrato nel giugno proprio del 2005, dove Ilary era già in dolce attesa di Cristian.

Oltre allo scatto vintage, Ilary ha anche pubblicato una foto più recente foto insieme al figlio e accompagnata da un messaggio che, per quanto semplice, dice tutto quello che deve: “auguri amore mio”.

Fonte: Instagram

Cristian Totti, 17 anni sulle orme di papà Francesco

Biondissimo e con gli occhi azzurri, Cristian Totti somiglia davvero tanto al papà Francesco di cui ha deciso di seguire le orme. Il neo diciassettenne, infatti, gioca nella squadra giovanile della Roma ed è anche molto bravo. Per quanto riguarda gli studi, come le sorelle Cristian frequenta scuola americana.

È la passione per il calcio, ma non solo, a rendere complici Francesco Totti e il figlio Cristian. In una chiacchierata con Maurizio Costanzo realizzata nel 2017 per il format L’intervista l’ex giocatore aveva parlato molto di Cristian (e anche delle sue figlie): “Cristian è innamorato pazzamente di me. Sta sempre a guardarmi, è incredibile” aveva affermato Totti “lo porto io a calcio. Quando è nato non eravamo pronti a fare i genitori a tutto tondo ma con il tempo è andata meglio anche se Ilary e io litighiamo tanto per i ragazzi. Spesso le racconto delle bugie, lei le scopre e poi si arrabbia. Tipo sui compiti: le dico che Cristian li ha fatti quando, invece, giochiamo alla Playstation».

A onor del vero, papà Francesco è stato il primo a fare gli auguri via social al figlio, a mezzanotte precisa: sempre sulle stories di Instagram l’ex calciatore ha pubblicato uno scatto che li immortala insieme, testa contro testa e maglia della Roma addosso. Le parole usate da sono le stesse della ex moglie: “auguri amore mio”.