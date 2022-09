Separazione Totti – Blasi nessun accordo. E intanto lei si mostra in biancheria su Instagram

Separazione con accordo consensuale? A quanto pare no. Quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi approderà in tribunale, infatti non ci sarebbe stato nessuno accordo tra i due in quanto la trattativa sarebbe fallita. Si fa sempre più difficile la situazione nella – ormai – ex coppia, che per tanti anni ha rappresentato l’esempio di longevità e forza di un matrimonio all’interno del mondo dello spettacolo. E mentre la vita privata dei due è sempre più pubblica, Ilary Blasi continua a mostrare la sua serenità attraverso le storie Instagram. Nelle ultime, prima di un giro ai Musei Vaticani, la si può vedere bellissima in qualche scatto in biancheria.

Separazione Totti – Blasi: non hanno raggiunto l’accordo

Da quando è stata annunciata la separazione, con due comunicati disgiunti, la situazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra farsi sempre più tesa. Prima il silenzio di entrambi e l’estate trascorsa facendo vacanze separate, ma sempre sotto il mirino del gossip, che ha provato a delineare – tramite dichiarazioni di fonti vicine – le ragioni della fine. Poi l’intervista che l’ex capitano della Roma ha rilasciato al Corriere della Sera in cui si è sbottonato molto, ma ha anche tirato in ballo screzi tra i due. Parole che a molti non sono piaciute. E ancora la decisione di Ilary Blasi di denunciare Alex Nuccetelli, migliore amico dell’ex marito, che ha rilasciato diverse dichiarazioni in merito al loro matrimonio. La nota diffusa recitava così: “Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio”.

Ora è Il Messaggero ad aggiungere un ulteriore tassello alla separazione più chiacchierata del momento. Infatti a quanto pare la ex coppia avrebbe provato a trovare un accordo tramite i propri legali, ma che questo tentativo sarebbe fallito.

Ora quindi se ne riparlerà in tribunale: dall’affidamento dei tre figli, fino all’assegno di mantenimento.

Si prospettano periodi difficili, senza dimenticare che per il momento l’unica versione raccontata è stata quella di Francesco Totti e che manca all’appello quella di Ilary Blasi. Che non si sa se parlerà. Anche se, senza dubbio, se si guarda il suo account Instagram qualcosa sta raccontando: ne emerge infatti una donna serena, rilassata, intenta a fare le cose che le piacciono e più bella che mai, come dimostrano gli scatti pubblicati nelle storie in cui la si vede in biancheria.

Ilary Blasi, le sue non parole sui social

Se Francesco Totti ha rilasciato la ormai nota intervista al Corriere della Sera, Ilary Blasi ha scelto la strada del silenzio. È anche vero, però, che in questi mesi non ha mai fatto mancare la sua presenza sul suo profilo Instagram. Il racconto che ne emerge è quello di una donna intenta a dedicarsi alle cose che ama. Nelle ultime settimane questo significa passeggiate per Roma, scatti sensuali dei suoi look, ma anche un giro ai Musei Vaticani, come mostrano le ultime storie. Una donna che mostra ogni sua sfaccettatura, compresa la bellezza. Lo dicono le foto pubblicate nelle storie Instagram in cui la si vede in biancheria. Minimal e bianca, Ilary ha i capelli sciolti e una mascherina per gli occhi sulla testa: ed è semplicemente stupenda.

E anche queste, se vogliamo, sono dichiarazioni: non parole, ma che dicono tantissimo. Del resto la sua strategia comunicativa sembra funzionare e lei continua a portarla avanti.