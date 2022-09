Ilary Blasi sempre più sensuale e lontana da Totti. E torna da un amico a farsi “perdonare”

Ilary Blasi sempre più bella e sensuale lontana da Francesco Totti. La showgirl, guardando le sue storie Instagram, sembra proprio aver messo una pietra sopra alla lunga relazione con l’ex marito, anche se l’intervista rilasciata da lui ha aperto senza dubbio nuovi scenari.

E se lei è sempre stata abbastanza riservata sui social, negli ultimi mesi – pur non parlando mai apertamente della separazione – ha iniziato a utilizzarli con più entusiasmo. Voglia di rivalsa? O semplicemente di far vedere l’altra faccia della medaglia? Questo non possiamo saperlo, ma sicuramente Ilary è in formissima e non lo nasconde.

Ilary Blasi, look sexy ma casual: ed è divina

Ci sono persone che possono indossare qualsiasi cosa ed essere perfette. Una di queste è Ilary Blasi che ultimamente sta dando prova di avere gusto e carattere in fatto di moda. Se quest’estate ha reinterpretato la camicia in spiaggia, rendondola un capo estremamente sensuale, nel corso dell’estate è stata la volta di altri look pazzeschi. Per finire con i pantaloni che ha mostrato nelle ultime storie Instagram, in cui la si vede indossare un paio di jeans bianchi con cintura cut out: la doppia chiusura lascia una grande porzione di pancia scoperta e l’effetto sensualità è alle stelle. Se poi si ha un fisico scolpito come quello di Ilary Blasi, che mette in mostra il ventre tonico e piatto, allora il risultato è garantito. La presentatrice ha associato ai pantaloni un maglioncino cropped, cortissimo e con apertura sulla pancia.

Un look all’ultima moda e casual che mostra le tendenze per l’autunno 2022.

Lontana dalle voci, lontana dai gossip che la riguardano, Ilary Blasi non ha neppure replicato all’intervista rilasciata da Totti al Corriere della Sera: parole – quelle dell’ex Capitano della Roma – che hanno acceso ancora di più i riflettori sulla separazione più chiacchierata degli ultimi mesi, tirando in ballo anche ripicche e aspetti più personali.

Ma per Ilary bocca cucita: continua a seguire la sua linea, la stessa che ha adottato da quando i due comunicati (disgiunti) hanno posto la parola fine su una storia d’amore che ha fatto sognare per tanti anni.

Ilary Blasi, le passeggiate per Roma continuano

E le passeggiate per Roma continuano: Ilary – da quando è scoppiato il caso sulla sua vita privata – non si è mai nascosta, ma anzi se mai ha aumentato la sua presenza sui social e ha viaggiato tantissimo. Ora è nella sua città, dove non mancano i giri per il centro.

Quello di qualche giorno l’ha vista a pranzo in una nota spaghetteria, dove ora Ilary è tornata. Ma per chiedere “scusa”. Lo ha mostrato nelle ultime storie Instagram in cui la si vede arrivare e dire di essere “tornata sul luogo del delitto”. Quando la conduttrice vede il titolare gli chiede: “Cioè non mi parli più dopo quella bella storia?” L’amico ride e risponde: “Assolutamente no”.

Lo scambio tra i due è molto ironico: “Son venuta per farmi perdonare”, spiega Ilary. Frase a cui il ristoratore ha risposto con un: “Può gentilmente uscire dal mio ristorante?” Una chiacchierata leggera e serena, che si conclude con la presentatrice gli chiede “Mi perdoni? – e, dopo avergli scoccato un bacio slla guancia, aggiunge – Ti posso scroccare una cena?”. Insomma non è ben chiaro cosa sia accaduto dopo che Ilary si è mostrata pochi giorni fa nel ristorante attraverso le sue storie Instagram. Ma una cosa è certa: pace, se così si può definire, è stata fatta. E lei sta benissimo: in forma più che mai.