Ilary Blasi, felice in giro per Roma senza Totti. Ma una canzone fa discutere

Ilary Blasi sta ignorando qualsiasi voce sul suo conto. Fin dall’inizio, da quando ha annunciato la sua separazione da Francesco Totti, non ha mai voluto cedere al chiacchiericcio, e ha scelto di dedicarsi a se stessa e ai suoi figli. Per la prima volta si è goduta il centro di Roma senza l’ex marito al suo fianco. Una visita alla Fontana di Trevi, un pranzo con l’amica, una passeggiata per allontanare tutte le indiscrezioni che la vorrebbero come “traditrice”. Ma c’è qualcosa che fa discutere: una canzone condivisa dalla figlia Chanel.

Ilary Blasi a Roma senza Francesco Totti: felice e libera

Il trambusto scaturito dal divorzio con Francesco Totti non accenna a diminuire. Ormai è anche difficile tenere il conto di tutte le notizie che sono state condivise a riguardo, fino a quando l’ex Capitano della Roma non ha rotto il silenzio, specificando alcuni aspetti per il “bene dei figli” e attirandosi parecchie critiche.

Ilary Blasi, dal canto suo, si è presa una “lunga” vacanza, in cui ha avuto modo di rigenerarsi, di allontanarsi dal gossip, di rinascere e fare chiarezza sulla situazione. Dalla Tanzania alle Dolomiti fino alla Croazia – e anche Sabaudia – è stata una lunga estate, la sua prima da single dopo vent’anni d’amore.

E, sebbene Cristiano Iovino abbia categoricamente smentito il suo flirt con la conduttrice, continuano a esserle attribuite presunte fiamme. La Blasi, intanto, ha scelto di godersi Roma, vivendo un classico pomeriggio romano: visita in centro, ai luoghi della città, pranzo in una spaghetteria tipica.

Osservando gli scatti che ha condiviso su Instagram, sembra ben lontana da qualsiasi polemica sul suo conto. Del resto è sempre stato il suo obiettivo: non ha mai voluto dare l’impressione di stare soffrendo, o di essersi lasciata andare alla tristezza.

La canzone condivisa da Chanel Totti fa discutere

Sono stati due gli elementi che hanno acceso i riflettori sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti nelle ultime ore: un videoselfie e una canzone neomelodica, con la “firma” di Chanel Totti. La ragazza, estremamente attiva sui social, ha pubblicato uno spezzone su TikTok che è stato interpretato in un modo che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Davanti allo specchio, ha intonato una canzone dal titolo molto enigmatico: Mi sono fatto l’amante del cantante neomelodico Natale Galletta.

Il testo della canzone è finito al centro della dibattito e ha fatto discutere tanti fan e appassionati della vicenda che sta tenendo banco ormai da svariati mesi. Sin dalla prima indiscrezioni sulla “crisi”, smentita e poi ufficializzata. “Mi dispiace per te ma è finita tra noi e sei stata tu a volere così“, questo è uno dei tanti versi della canzone, che ha catturato l’attenzione di tutti.

A questo punto Totti ha rotto il silenzio, ma la Blasi non ha la minima intenzione di farlo per il momento, neppure nel salotto della sua cara amica Silvia Toffanin a Verissimo. Ha deciso la sua “linea”: in giro per Roma, è a dir poco bellissima e libera. Senza ombre.