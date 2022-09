Ilary Blasi, i rapporti con Cristiano Iovino. E Totti finisce nei guai

Cristiano Iovino ha scelto di rompere ulteriormente il silenzio, parlando dei suoi rapporti con Ilary Blasi. La separazione da Francesco Totti, in un primo momento contornata da silenzio, si sta trasformando in una guerra mediatica. Dichiarazioni, il patrimonio da dividere, presunti flirt. Tra cui Iovino, a cui è stato attribuito l’appellativo di “fiamma” della conduttrice dell’Isola dei Famosi. E ora anche Totti starebbe finendo nei guai.

Ilary Blasi, quali sono i rapporti con Cristiano Iovino

Cristiano Iovino non ci sta: sono state dette fin troppe cose su di lui, frasi, dichiarazioni presunte, e soprattutto è stato descritto un legame che “non esiste”. O quantomeno non nel modo in cui è stato raccontato. Più volte, infatti, si è fatto il nome di Iovino, il personal trainer vicino a Ilary Blasi. Dopo un primo “no comment” all’Adnkronos, ha scelto di rilasciare ulteriori frasi all’Ansa che hanno permesso di fare chiarezza sul loro rapporto.

“In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa, il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell’informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende dalle quali è del tutto estraneo. Precisa di conoscere la signora Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota”. Nessun flirt, dunque, nessun rapporto e soprattutto non è la persona di cui avrebbe parlato Totti nella sua intervista.

Francesco Totti nei guai per le sue dichiarazioni

E proprio l’intervista al Corriere della Sera di Francesco Totti è stata fortemente criticata, anche dai fan storici dell’ex numero dieci della Roma. Non solo ha fatto arrabbiare Ilary Blasi – nessuno dei due avrebbe dovuto rilasciare ulteriori dichiarazioni così da proteggere i figli – ma anche la Federpol, ovvero la Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni.

A parlare all’Adnkronos è stato Luciano Tommaso Ponzi: “La Federpol, federazione più rappresentativa della categoria, si riserva di agire per vie legali”. Non sono piaciute le frasi di Totti al Corriere riguardo alla professione dell’investigatore, perché avrebbe lasciato intendere alcuni aspetti.

“Ilary mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina e il GPS per sapere dove andavo, quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi“. E adesso non resta che attendere gli sviluppi di questa vicenda.

Ilary Blasi rimane in silenzio

Per la Blasi, invece, è tempo di fare silenzio. Non ha la minima intenzione di concedere interviste o dichiarazioni, almeno per il momento. Poco dopo l’intervista dell’ex marito, ha replicato con un secco “no comment”, limitandosi a dire che “ha visto parecchie cose in questi anni, tanto da poter rovinare cinquanta famiglie“.

Gli sviluppi non sono facili da anticipare, per il momento. In ogni caso la Blasi non vuole far trapelare messaggi sbagliati, soprattutto perché il suo unico desiderio è di proteggere i figli, in modo tale che la separazione non rovini definitivamente la famiglia: ciò che hanno creato in vent’anni.