Ilary Blasi, il “dispetto” a Totti che le è costato caro. E viene tradita di nuovo

Stare dietro al gossip più chiacchierato dell’estate sta diventando difficile: il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti si arricchisce ogni giorno di nuovi dettagli, tra dispetti, battaglie legali, amici e ex amici che si insinuano e che patteggiano per l’una o per l’altra parte. Nuove importanti rivelazioni arrivano direttamente dalle pagine del settimanale Chi, dove il direttore Alfonso Signorini analizza gli ultimi avvenimenti.

La verità sui Rolex

Dalle autorevoli pagine del Corriere della Sera nei giorni scorsi Francesco Totti aveva lanciato pesanti accuse a Ilary Blasi: era stata lei a tradire per prima, e gli aveva “rubato”, o meglio nascosto la sua collezione di Rolex. Il Pupone non ci ha fatto certo una bella figura, anzi, è stato attaccato da tutti sui social, per il modo poco elegante di condurre questa separazione. Alla pioggia di critiche si è sommata l’importante chiarimento fatto dal direttore di Chi, Alfonso Signorini: gli orologi sottratti erano regali che Ilary aveva fatto a Francesco durante gli anni di matrimonio.

Nessuna sottrazione, più un dispetto, la Blasi voleva riprendersi i suoi (costosissimi) regali per ripicca del tradimento con Noemi Bocchi. Come sempre il quadro ci mostra quanto la conduttrice sia arrabbiata e delusa, nulla di diverso da ciò che accade negli altri matrimoni.

Eppure, per ora, Ilary non ha intenzione di rilasciare nessuna intervista, neanche quella tanto attesa a Verissimo, che per ora non ha avuto nessuna reale conferma.

Totti non rispetta i patti: a casa di Noemi con Isabel

Intanto l’ex calciatore continua a giocare sporco. Sempre il noto settimanale lo ha immortalato mentre lascia l’abitazione della nuova fiamma Noemi Bocchi con la figlia Isabel. Pare che negli accordi tra lui e l’ex moglie ci fosse una regola ben precisa: non portare più la bambina in quella casa.

Era stata proprio la minorenne la chiave di svolta di questa faccenda: Francesco la teneva con sé per recarsi dall’amante, con la scusa di farla giocare con i figlioletti di lei, mentre lui si intratteneva con la donna. Era stata sempre la bambina a raccontare i pomeriggi trascorsi in quella casa alla mamma, che aveva poi assunto un investigatore privato scoprendo tutta la verità.

Accordi quindi non rispettati, visto che Totti continua a portare Isabel da Noemi, come dimostrano gli scatti pubblicati da Chi.

Chi è Emanuele, l’amico che ha tradito Ilary

Ma padre e figlia non sono gli unici a frequentare questo appartamento: Francesco è sposso accompagnato da Emanuele, amico di vecchia data di Ilary. Lui e la conduttrice erano legatissimi, e si conoscono da quando avevano 15 anni. Ma l’uomo, dopo il divorzio, ha deciso di tradire l’amica storica per stare dalla parte del campione.

Il motivo? Sempre secondo Signorini, che sembra davvero il più informato di tutti in questa faccenda, è molto semplice: “Stare dalla parte di Francesco può essere divertente: viaggi in località esotiche, tribuna vip allo stadio, porte aperte ovunque”.

Insomma, una scelta di convenienza più che d’amicizia, e in questo gioco delle parti, dove chiunque sta prendendo una posizione anche se non richiesta, ne vedremo ancora delle belle.