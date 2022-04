Ilary Blasi a Belve: finalmente la verità sulla crisi con Totti

Isola dei Famosi 2022, i look di Ilary, tra trasparenze e dettagli nude

Ci sono interviste spontanee, vivaci, vere: tra queste si possono annoverare quelle della giornalista Francesca Fagnani che a Belve resce a fare sbottonare i suoi ospiti.

Tra le interviste più attese quella di Ilary Blasi, in studio nella puntata di venerdì 1 aprile. Tra gli argomenti trattati non poteva mancare il legame con il marito Francesco Totti: la coppia, infatti, negli ultimi mesi è stata al centro del gossip, con insistenti voci di crisi. Indiscrezioni prima smentiti dall’ex capitano della Roma e poi dalla conduttrice.

Ilary Blasi a Belve, la verità sulla crisi con Totti

Un’intervista a tutto tondo quella che Francesca Fagnani ha fatto a Ilary Blasi nel corso della puntata di Belve, in onda il 1° aprile su Rai 2. Un’occasione anche per fare il punto su quello che, di fatto, è stato uno dei gossip che ha tenuto banco negli ultimi mesi. Ovvero la presunta crisi tra la conduttrice e il marito Francesco Totti. In particolare sul presunto tradimento. Le anticipazioni riportate da La Repubblica svelano che – a tal proposito – la giornalista ha chiesto a Ilary Blasi: “La vostra storia d’amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?”. Ilary a questa domanda ha risposto: “No, né dell’uno né dell’altra“.

E per quanto riguarda gli scatti allo stadio, foto che ritraggono l’ex calciatore seduto nei pressi di una ragazza, la Fagnani ha chiesto: “Lei ha raccontato che dietro quella foto ci fosse una macchinazione, si è chiesta chi fosse l’artefice?”. La conduttrice ha replicato: “Avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi…”. Sempre sulla stessa questione le ha anche domandato: “Ha pensato che fosse un complotto ma non si è chiesta ad opera di chi?” e la presentatrice ha risposto: “No, tanto la certezza non ce l’avrò mai, è facile puntare il dito contro i soliti nomi”.

Ancora una volta – quindi – Ilary Blasi ha voluto chiarire la verità in merito alla presunta crisi con il marito, come aveva già fatto in passato.

Ilary Blasi e Francesco Totti, le smentite

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito entrambi le voci che li davano in crisi. Il primo a rompere il silenzio era stato proprio l’ex capitano della Roma che aveva bollato i gossip come “fake news”. Lo aveva fatto attraverso quattro storie su Instagram durante le quali aveva detto: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.

Poi era stata Ilary a tornare sull’argomento, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin. Nel salotto dell’amica conduttrice aveva spiegato: “Su questa storia si è detto tanto, forse anche troppo. È stato un accanimento mediatico nei miei confronti e in quelli della mia famiglia. Sinceramente, noi non dobbiamo dare spiegazione a nessuno se non ai nostri figli, che sono grandi e ci hanno chiesto cosa stesse succedendo”. Ora l’intervista a Belve, dove ha nuovamente spiegato la verità. Forse sperando che possa finalmente mettere un punto finale e definitivo alle voci che sono circolate su di lei e il marito.