Ilary Blasi frena Alex Nuccetelli, la denuncia: “Notizie false e diffamatorie”

È stato uno dei primi a parlare e ad abbattere, senza troppi complimenti, l’altissimo muro di riservatezza sollevato da Ilary Blasi e Francesco Totti. Alex Nuccetelli è stato, per mesi, uno dei punti cardine del divorzio tra l’ex numero 10 della Roma e la conduttrice Mediaset, rivelando dettagli – a suo dire nascosti – della loro vita privata. Eppure, le sue ultime dichiarazioni – che di certo si sono spinte troppo nell’intimo dell’ormai ex coppia – non sono piaciute a lei che ha deciso di adire alle vie legali.

Ilary Blasi denuncia Nuccetelli, la nota dei suoi avvocati

“Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio”: queste le parole che si leggono nella nota diffusa a poche ore dall’ennesima intervista del pr e amico di Francesco Totti, che sentito dal programma Turchesando di Turchese Baracchi, aveva dichiarato:

“Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni. Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un’altra parte. Poi ognuno procede per la propria vita e lo fa per il bene dei figli. Nel primo momento di debolezza mai visto dal proprio marito bisogna stargli accanto”.

Particolari di certo molto intimi per la coppia, che oggi sta provando a trovare una strada per evitare la battaglia legale e proteggere i tre figli, che – per loro – rimangono la ragione di tutto. Nuccetelli, inoltre, era stato proprio il primo a parlare del rapporto di Francesco Totti con Noemi Bocchi, confermando la loro relazione e spiegando che sì, il matrimonio sarebbe finito ben prima della nota disgiunta con la quale è stata annunciata la separazione.

Il commento di Nuccetelli

Com’era lecito aspettarsi, la reazione di Nuccetelli non si è fatta attendere. Il pr, chiamato a rispondere delle sue parole, si è espresso in questi termini: “Io che mi aspettavo che un giorno venisse qualcuno a dirmi “aoo’ Ilary ti ha intestato un attico a Fontana di Trevi!!” invece mi diffida…“La riconoscenza quando l’animo è povero si trasforma in odio”. Il post è poi sparito dal suo Instagram.

Nuccetelli ha parlato della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti dal giorno zero. Ha infatti raccontato di quando li ha fatti conoscere (lei era ancora un’apprezzatissima letterina di Passaparola) e di come lui abbia voluto conquistarla in tutti i modi nonostante lei fosse felicemente fidanzata. Parole, le sue, che si aggiungono a quelle della controversa intervista rilasciata da Francesco Totti a Corriere della Sera, la prima dopo la separazione e della quale si sarebbe profondamente pentito.

Le dichiarazioni sono state tante e diverse, fino a giungere a quella che ha toccato alcuni dettagli molto intimi della loro vita privata. A questo punto, Ilary Blasi ha deciso di mettere un freno a quest’ondata di rivelazioni dando mandato al suo avvocato, Alessandro Simeone, di procedere contro Nuccetelli.