Totti-Blasi, Nuccetelli torna a parlare del loro rapporto. E svela dettagli (fin troppo) intimi

Non si spengono i riflettori sul divorzio più chiacchierato dell’estate: continuano infatti a emergere nuovi dettagli sulla fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti. E mentre si prospetta una dura battaglia legale tra i due – tra accuse reciproche e tentativi di riconciliazione mal riusciti – a parlare è di nuovo il pr Alex Nuccetelli, grande amico dell’ex calciatore che ha spifferato particolari scottanti sulla rottura della coppia.

Alex Nuccetelli, i dettagli intimi del rapporto tra Totti e la Blasi

La macchina del gossip non si placa: il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti continua a infiammare le pagine di cronaca rosa, tingendosi di dettagli sempre più intimi e scottanti. A svelarli è il grande amico dell’ex calciatore, Alex Nuccetelli, che da tempo interviene sulla vicenda.

Il pr è stato ospite del programma radiofonico Turchesando e si è soffermato su alcune questioni un po’ troppo private della coppia, che avrebbero alimentato la loro insofferenza dentro casa.

Prima ha tenuto a sottolineare che la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi scorre a gonfie vele: “Stanno molto bene entrambi. Lei non ha cavalcato l’onda mediatica con interviste, followers, speculazioni. Si è comportata bene. In questo sono in sintonia e molto coesi”, ha riferito ai microfoni del programma.

Poi però non si è potuto esimere dal dire qualcosa sul rapporto, ormai distrutto, di Ilary e Totti: Nuccetelli, come ha già tentato di fare in precedenza, ha difeso a spada tratta il suo amico, lasciando intendere che invece la conduttrice abbia attuato da tempo una strategia ben precisa, e che i sentimenti da parte sua si siano esauriti da tempo.

“Di amore, qui, non se ne parla più ormai da parecchio secondo me – ha infatti dichiarato Alex incalzato dalle conduttrici del programma – Francesco è molto focoso e caliente e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: “Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa” ed erano solo i primi mesi di relazione, non so come hanno proseguito per altri vent’anni”.

I (presunti) tradimenti della Blasi e di Totti: parla Nuccetelli

Nuccetelli però non si è limitato a difendere l’amico Totti durante l’intervista. E infatti, in merito alle indiscrezioni sui presunti tradimenti, ha confessato: “Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo. Però in questi anni di tacito accordo, se lui avesse avute dieci frequentazioni e lei due o tre, e una pure longeva per anni… mi sembra più grave”, facendo riferimento a “qualcuno dei piani alti di Mediaset”.

Dove sta la verità è impossibile scoprirlo: di certo, dopo la recente intervista del “Pupone” al Corriere della Sera i toni si sono alzati, coinvolgendo avvocati e dimenticando i propositi iniziali, ovvero proteggere i figli e riuscire a mantenere dei rapporti civili proprio per loro. È evidente che le cose sono ben presto sfuggite di mano, anche se Totti, stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, si sia pentito delle accuse in pubblica piazza, e adesso starebbe cercando di tornare sui suoi passi, aprendo un dialogo con la sua ex. Ci riuscirà?