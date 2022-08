“Ilary Blasi ha creduto alle bugie di Totti”: la verità su Noemi Bocchi

La separazione fra Ilary Blasi e Francesco Totti fa ancora molto parlare, questa volta sono le dichiarazioni che la conduttrice ha rilasciato in Primavera, quando ha smentito con forza la crisi del suo matrimonio, a essere analizzate. Perché pare che potrebbero essere state la conseguenza delle bugie dell’ex calciatore, rassicurazioni alle quali la Blasi avrebbe creduto. Proprio in merito a Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma di Totti.

Ilary Blasi, le bugie di Francesco Totti su Noemi Bocchi

Quando la notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è diventata cosa certa, a finire nel mirino sono state le tante smentite che i due avevano rilasciato in interviste o sui social nei mesi precedenti. Poco tempo prima Ilary aveva parlato sia a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, sia ai microfoni di Francesca Fagnani durante l’intervista a Belve. Parole che, riviste alla luce dell’annuncio della separazione, sono apparse quanto mai strane.

È Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ad aver cercato di spiegare perché le cose erano andate così. Il magazine, infatti, ha cercato di ricostruire quanto accaduto a partire da febbraio quando, a quanto pare, la coppia parlò per la prima volta di Noemi Bocchi, che era stata fotografata allo stadio a distanza di Totti. Alle richieste di Ilary Blasi in merito, Chi spiega che l’ex calciatore avrebbe cercato di rassicurarla: “Le disse che magari era una tifosa che si era fatta un selfie con lui”, spiegano dal magazine. Inoltre allo stadio era presente anche l’amico Emanuele che arrivò a confermare quanto detto da Totti aggiungendo che erano tutti insieme perché lui frequenteva un’amica di Noemi Bocchi.

Insomma parole che potrebbero aver tranquillizato Ilary Blasi, tanto da spingerla a negare la crisi in televisione.

E, ormai da qualche tempo, si parla della possibilità che la conduttrice torni proprio in televisione per dire la sua sulla separazione. Dall’annuncio con due comunicati stampa stringati, nessuno dei due infatti ha rilasciato dichiarazioni.

Ilary Blasi, l’intervista in tv per dire la sua

Che Ilary Blasi e Francesco Totti siano da mesi al centro del gossip ormai è cosa assodata, nessuno dei due però ha ancora detto nulla. Pare che la conduttrice voglia rilasciare un’intervista e le ipotesi sul dove non sono poche. A dare una possibile risposta alcune foto scattate e pubblicate su Chi che ritraggono la Blasi in vacanza a Cortina d’Ampezzo prendere un aperitivo con Francesca Fagnani. Potrebbe essere lei a ospitare la verità della Blasi?

Ovviamente si tratta solo di supposizioni, ma senza dubbio le due nelle foto appaiono in confidenza. Ed è proprio nel programma della giornalista che Ilary Blasi aveva rivelato che il suo matrimonio con Francesco Totti non sarebbe sopravvissuto a un tradimento: “Né dell’uno né dell’altro”. Nella stessa occasione aveva risposto anche alle domande in merito alla foto “incriminata” scattata allo stadio con Noemi Bocchi ritratta seduta a poca distanza dall’ex capitano della Roma. In merito Francesca Fagnani le aveva domandato: “Lei ha raccontato che dietro quella foto ci fosse una macchinazione, si è chiesta chi fosse l’artefice?”. La conduttrice aveva replicato: “Avevo altro a cui pensare in quel momento e non a chi…”.

Al momento Ilary Blasi, che è diventata molto più attiva sui social da quando ha detto addio a Totti, ha mostrato nelle storie di essere tornata a Roma, dopo un periodo di vacanza in montagna. E nel mentre ci si aspetta di sapere dove e quando deciderà di parlare della fine del suo matrimonio.